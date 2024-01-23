صدور تعليمات تطبيق أسس الممارسة الجيدة للدراسات الدوائية

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عمان 22 كانون الثاني (بترا) - أصدرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء تعليمات تطبيق أسس الممارسة الجيدة للدراسات الدوائية والفحوصات المخبرية الخاصة بالدراسات الدوائية لسنة 2024، التي دخلت حيز التنفيذ مطلع العام الحالي.

وقال مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات، في بيان اليوم الاثنين، إن التعليمات تؤكد أن المؤسسة هي الجهة المسؤولة عن الرقابة على جميع الدراسات الدوائية التي يتم إجراؤها في المملكة من حيث إصدار الموافقات اللازمة وترخيص الجهات المعتمدة لإجراء هذه الدراسات ومتابعة سير إجراء هذه الدراسات، بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة المشاركين فيها.

وأضاف، إن التعليمات تؤكد كذلك أن المؤسسة هي الجهة المسؤولة عن التزام هذه الجهات بتطبيق أسس الممارسة السريرية الجيدة (GCP)، وأسس الممارسة المخبرية السريرية الجيدة (GCLP)، وجميع الأنظمة والتعليمات والأسس والتعاميم ذات العلاقة بإجراء الدراسات الدوائية الصادرة عن المؤسسة، لافتا إلى أن التعليمات تنظم إجراء الدراسات الدوائية في المملكة وتحدد مسؤوليات وواجبات جميع الجهات ذات العلاقة بإجراء هذه الدراسات.

وأشار إلى أن التعليمات تنظم التحاليل الطبية اللازمة للتأكد من صحة المشاركين في الدراسات والتحاليل المخبرية للأدوية المرتبطة بالدراسة، واعتماد نتائج التحاليل والفحوصات الصادرة عن المختبرات المعتمدة لدى المؤسسة.

وأكد مهيدات، أن التعليمات تعزز وتشجع الاستثمار في مجال الدراسات الدوائية في الأردن، ما يجعل الأردن مركزا إقليما رائدا لإجراء مثل هذه الدراسات، من خلال تبسيط الإجراءات الخاصة بالموافقة والرقابة على الدراسات الدوائية مع الحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المشاركين فيها.

ولفت إلى أهمية التعليمات التي جاءت استنادا إلى نص المادة (13/ د) من قانون إجراء الدراسات الدوائية رقم 2 لسنة 2011 ، في تعزير الدور الريادي للمؤسسة في مجال الدراسات الدوائية وضمان صحة وسلامة المشاركين فيها ومواكبة التزايد المطرد في عدد الدراسات العلاجية (السريرية) ودراسات التكافؤ الحيوي خلال الأعوام الأخيرة، حيث شهد عام 2023 تزايدا ملحوظا في عدد الدراسات السريرية.

يشار إلى مكانة الأردن الرائدة في مجال الدراسات الدوائية كأول دولة عربية تشرع قانونا خاصا بإجراء الدراسات الدوائية عام 2001 كقانون مؤقت وتم تعديله حيث أصبح قانونًا دائمًا عام 2011.

--(بترا)

ع د/أ م/اح

22/01/2024 12:39:37