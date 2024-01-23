الجامعة العربية تبحث تطوير لائحة تسوية المنازعات بمنطقة التجارة الحرة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 22 كانون الثاني (بترا)- عقدت لجنة الخبراء القانونيين المعنيين بتطوير لائحة تسوية المنازعات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى اجتماعا بمقر الأمانة العامة للجامعة اليوم الاثنين برئاسة مصر، ومشاركة متخصصين من الدول العربية الأعضاء.
وقال مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة الدكتور بهجت ابو النصر إن الاجتماع يهدف إلى تحديث لائحة تسوية المنازعات التجارية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وأضاف، إن اللجنة تختص بالقضايا المرتبطة بتطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، وحل أي خلاف حول تطبيق هذا البرنامج، مشيرا إلى أن لائحة تسوية المنازعات تُعنى بمعالجة المنازعات الناشئة عن تطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري وبرنامجها التنفيذي؛ لتكون متواكبةً مع التطورات في التجارة العالمية وبصفة رئيسة النظام التجاري متعدد الأطراف.
--(بترا)
ن ا /اص/ ف ج
22/01/2024 12:39:02
MENAFN23012024000117011021ID1107754995
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