الجامعة العربية تبحث تطوير لائحة تسوية المنازعات بمنطقة التجارة الحرة

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 22 كانون الثاني (بترا)- عقدت لجنة الخبراء القانونيين المعنيين بتطوير لائحة تسوية المنازعات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى اجتماعا بمقر الأمانة العامة للجامعة اليوم الاثنين برئاسة مصر، ومشاركة متخصصين من الدول العربية الأعضاء.

وقال مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة الدكتور بهجت ابو النصر إن الاجتماع يهدف إلى تحديث لائحة تسوية المنازعات التجارية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وأضاف، إن اللجنة تختص بالقضايا المرتبطة بتطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، وحل أي خلاف حول تطبيق هذا البرنامج، مشيرا إلى أن لائحة تسوية المنازعات تُعنى بمعالجة المنازعات الناشئة عن تطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري وبرنامجها التنفيذي؛ لتكون متواكبةً مع التطورات في التجارة العالمية وبصفة رئيسة النظام التجاري متعدد الأطراف.

--(بترا)





ن ا /اص/ ف ج

22/01/2024 12:39:02