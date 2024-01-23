شركات إسرائيلية تفصل موظفيها بشكل جماعي بسبب طوفان الأقصى

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 كانون الثاني (بترا)- أوضح تقرير حديث، مدى تعمق الأزمة المالية للشركات الإسرائيلية بسبب عملية "طوفان الأقصى" والتي كانت نتيجتها فصل موظفي 11 شركة، خلال أقل من شهرين.

وأوضح موقع كالكاليست الإسرائيلي اليوم الاثنين، أن نسب الفصل بحسب التقرير تراوحت بين 10-25 بالمئة باستثناء شركة واحدة، وأن عدد الموظفين المفصولين بلغ 900 موظف داخل بعض الشركات.

وأظهر التقرير أيضا، أن عمليات الفصل الأكثر تمت خلال شهر كانون الأول الماضي، حيث وقع أكثر من 70 بالمئة من حالات الفصل الجماعي.

وورد في بيانات الفصل لكل شركة من الشركات، أسباب مالية وأرقام لخسائر في قيمة الشركة كانت وراء عملية الفصل الجماعي.

وفي ذات السياق، أظهر التقرير تراجع استخدام المجال الجوي لدولة الاحتلال بنحو 75 بالمئة خلال فترة الحرب.

وذكر التقرير نقلا عن إدارة المطارات الإسرائيلية، أن النشاط الجوي انخفض في كانون الأول الماضي بنسبة 78 بالمئة، موضحا أن مليوني شخص فقط سافروا عبر المجال الجوي الإسرائيلي خلال أيام الحرب، وسط توقف أغلب شركات الطيران عن تسيير الرحلات عبر مطارات دولة الاحتلال.

كما ذكر التقرير أيضا، أن زيادة الرحلات في مطار بنغوريون بنسبة 10 بالمئة، سببه توقف شركات الطيران الأجنبية عن العمل في إسرائيل، وتزايد الحاجة للمطار الذي يسير رحلات شركة" العال الإسرائيلية" والتي لم تتوقف خلال الحرب.

-- (بترا)

رصد/أغ/أ م/ب ط

22/01/2024 12:26:16