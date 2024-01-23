الاحتلال يعتقل 19 فلسطينيا بالضفة الغربية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 22 كانون الثاني (بترا) - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، حملة مداهمات وتفتيشات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات أسفرت عن إصابات بالرصاص وحالات اختناق جراء الغاز المدمع، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 19 مواطنا بعد مداهمة عشرات المنازل.
وأفاد نادي الأسير الفلسطيني في بيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 19 مواطنا فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضفة الغربية، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بزعم الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.
وتركزت الاقتحامات في محافظات جنين، طولكرم، قلقيلية، نابلس، رام الله، الخليل، وأريحا وكذلك في مخيمات اللاجئين، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في الضفة، وفتشتها وعاثت بها خرابا وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، بعد احتجازهم لساعات.
-- (بترا)
م . ف/أ م/ب ط
22/01/2024 12:19:38
MENAFN23012024000117011021ID1107754993
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