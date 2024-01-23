الاحتلال يعتقل 19 فلسطينيا بالضفة الغربية

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 22 كانون الثاني (بترا) - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، حملة مداهمات وتفتيشات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات أسفرت عن إصابات بالرصاص وحالات اختناق جراء الغاز المدمع، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 19 مواطنا بعد مداهمة عشرات المنازل.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني في بيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 19 مواطنا فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضفة الغربية، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بزعم الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

وتركزت الاقتحامات في محافظات جنين، طولكرم، قلقيلية، نابلس، رام الله، الخليل، وأريحا وكذلك في مخيمات اللاجئين، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في الضفة، وفتشتها وعاثت بها خرابا وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، بعد احتجازهم لساعات.

-- (بترا)

م . ف/أ م/ب ط

22/01/2024 12:19:38