Tuesday, 23 January 2024 12:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يعتقل 19 فلسطينيا بالضفة الغربية

1/23/2024 3:00:01 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 22 كانون الثاني (بترا) - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، حملة مداهمات وتفتيشات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات أسفرت عن إصابات بالرصاص وحالات اختناق جراء الغاز المدمع، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 19 مواطنا بعد مداهمة عشرات المنازل.
وأفاد نادي الأسير الفلسطيني في بيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 19 مواطنا فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضفة الغربية، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بزعم الضلوع والمشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.
وتركزت الاقتحامات في محافظات جنين، طولكرم، قلقيلية، نابلس، رام الله، الخليل، وأريحا وكذلك في مخيمات اللاجئين، حيث داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في الضفة، وفتشتها وعاثت بها خرابا وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية، بعد احتجازهم لساعات.
-- (بترا)
م . ف/أ م/ب ط
22/01/2024 12:19:38

MENAFN23012024000117011021ID1107754993

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث