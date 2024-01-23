كأس آسيا 2023: النشامى يتصدر المنتخبات الأكثر تسجيلا للأهداف

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 22 كانون الثاني(بترا)- يتصدر المنتخب الأردني ترتيب المنتخبات الأكثر تسجيلا للأهداف خلال النسخة القارية الحالية من بطولة كأس آسيا 2023، برصيد (6) أهداف.

وأوضح تقرير رياضي إحصائي بثته وكالة الأنباء القطرية اليوم الاثنين حول أداء المنتخبات المشاركة في البطولة، أن منتخب النشامى بهذه الحصيلة من الأهداف، يتقدم على منتخبات العراق وإيران واليابان وكوريا الجنوبية، ولكل منهم (5) أهداف، في حين سجلت منتخبات قطر والسعودية والبحرين (4) أهداف لكل منها.

وفي المقابل لم تسجل منتخبات الصين ولبنان وطاجيكستان وسوريا والهند وماليزيا وقرغيزيا أي أهداف في البطولة حتى الآن.

وأشار التقرير إلى أن منتخبات الهند وفلسطين وفيتنام وماليزيا، تعد الأكثر استقبالا للأهداف برصيد (5) أهداف، في الوقت الذي تتشارك منتخبات قطر والصين واستراليا وأوزباكستان وتايلاند لقب الأقوى دفاعيا لعدم استقبالهم أي أهداف حتى الآن.

وأوضح التقرير أن الحصيلة التهديفية لكأس آسيا قطر 2023، ارتفعت مع نهاية الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات إلى (56) هدفا.

وبين التقرير أن المجموعة الرابعة تعد الأقوى تهديفيا حتى الآن، بتسجيل منتخباتها (14) هدفا، وحلت المجموعة الخامسة التي تضم الأردن في المركز الثاني كأقوى المجموعات تهديفيا برصيد (13) هدفا.

--(بترا)





ف ج

22/01/2024 11:57:45