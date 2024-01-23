حوارية حول دعم المنتج المحلي وأثره على الاقتصاد الوطني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 كانون الثاني (بترا)- نظمت غرفة صناعة عمان بالتعاون مع ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني، جلسة حوارية بعنوان دعم المنتج المحلي وأثره على الاقتصاد الوطني.

وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، في بيان اليوم الاثنين، إن الغرفة حريصة على التعاون مع الملتقى في جميع الفعاليات التي تدعم الصناعة الوطنية، ومنها إقامة معرض للترابطات الصناعية التجارية خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأشار إلى أن الصادرات الصناعية تشكل 94 بالمئة من إجمالي صادرات المملكة، فيما تصل نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي نحو 25 بالمئة، لافتاً إلى أن متوسط تشغيل كل مصنع أردني حسب دراسة أجرتها غرفتا صناعة عمان والأردن؛ يبلغ 13عاملا لكل منشأة صناعية، الامر الذي يجعله المشغل الرئيس للأيدي العاملة الوطنية، ومساهماً في التخفيف من البطالة.

وأضاف الجغبير أن "الصناعات الأردنية في كل القطاعات؛ شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، ما جعل صادراتها تصل إلى أسواق نحو 140 دولة في مختلف قارات العالم، كما أنها اسهمت بتوفير العديد من المستلزمات الأساسية للمواطنين خلال جائحة كورونا"، مستشهداً بفخر جلالة الملك عبدالله الثاني، في لقاءاته المتكررة مع ممثلي القطاع الصناعي بالجودة العالمية والتطور الذي شهدته الصناعة الأردنية.

بدوره ،دعا وزير الصناعة والتجارة الأسبق الدكتور محمد الحلايقة، إلى استحداث نظرية اقتصادية جديدة قائمة على نظرية اقتصاد الطوارئ، نتيجة للأزمات العديدة التي يشهدها العالم والمنطقة، والتي تؤثر على الأردن اقتصاديا، في ظل محدودية الموارد.

وقال إن دعم الصناعة الأردنية يجب أن يكون مستمراً وفي كل الظروف، وأن لا يكون نتيجة تطورات إقليمية عابرة، انطلاقاً من الدور المهم للصناعة في الاقتصاد الوطني، عبر توفير المنتجات البديلة في حالة حدوث إغلاقات أو تعطل سلاسل الإمداد العالمية، ولاسيما أن الصناعة تعاني من ارتفاع تكاليف الإنتاج وارتفاع تكاليف الطاقة وغيرها.

ودعا الحلايقة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لحل المعيقات الإدارية أمام الاستثمار المحلي، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية في كل القطاعات، معتبراً أن اقتصاد المعرفة هو الذي سيقود الاقتصاد العالمي، ما يستدعي تعزيز المؤسسات المعنية بتطوير الإبداع والابتكار مثل الجامعات وغيرها.

-- (بترا)

ع ن/اص/ب ط

22/01/2024 11:52:22