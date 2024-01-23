مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 22 كانون الثاني (بترا) - اقتحم مستوطنون متطرفون يهود اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح، ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته، وسط التصدي لهم بالطرد وهتافات التكبير الاحتجاجية من قبل المصلين والمرابطين.

كما منعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة بالقدس المحتلة والمسجد الأقصى، المواطنين المقدسيين من الدخول إلى الأقصى، ما تسبب بانخفاض أعداد المصلين للشهر الرابع على التوالي.

-- (بترا)

م . ف/أ م/ب ط

22/01/2024 11:47:24