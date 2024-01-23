مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 22 كانون الثاني (بترا) - اقتحم مستوطنون متطرفون يهود اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح، ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته، وسط التصدي لهم بالطرد وهتافات التكبير الاحتجاجية من قبل المصلين والمرابطين.
كما منعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة بالقدس المحتلة والمسجد الأقصى، المواطنين المقدسيين من الدخول إلى الأقصى، ما تسبب بانخفاض أعداد المصلين للشهر الرابع على التوالي.
-- (بترا)
م . ف/أ م/ب ط
22/01/2024 11:47:24
MENAFN23012024000117011021ID1107754971
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