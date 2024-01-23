أوقاف غزة: الاحتلال دمر ألف مسجد واغتال أكثر من 100 داعية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 كانون الثاني (بترا) - أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة الليلة الماضية، أن الجيش الإسرائيلي دمّر ألف مسجد والعشرات من المدافن في القطاع، واغتال أكثر من 100 داعية منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
وذكرت الوزارة، في بيان، أن عدد المساجد التي تم تدميرها بشكل كلي أو جزئي بلغ ألف مسجد من أصل 1200، بما في ذلك المساجد الأثرية، التي تحتاج إلى جهود لإعادة الإعمار بتكلفة تقدر بنحو 500 مليون دولار.
وأضافت الوزارة أن العمليات الاغتيالية التي نفذتها القوات الإسرائيلية أسفرت عن استشهاد أكثر من 100 داعية، من بينهم علماء دين وخطباء وأئمة ومؤذنون ومحفّظون.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تدمير عشرات المقابر ونبش القبور، متجاوزة حدود الإنسانية والقوانين الدولية، حسب ما جاء في البيان.
وأفادت الوزارة بأن مقابر الطوارئ في محافظات غزة قد امتلأت تماما، ما أدى إلى عدم وجود مساحة للدفن، واضطرارهم إلى دفن الشهداء في الأماكن العامة مثل الأرصفة وداخل المنازل والأسواق والمدارس وأفنية المستشفيات.
وأكدت أن الاحتلال دمر في إطار حملته الدينية، كنيسة الروم الأرثوذكس وعدة مرافق إدارية ولجان زكاة ومدارس تعليم القرآن الكريم ومقر البنك الوقفي.
وختمت الوزارة بيانها بتأكيد ضرورة دعم الأمة العربية والإسلامية والضمائر الإنسانية وكل حر وشريف والوقوف بمسؤولياتهم تجاه إخوانهم في قطاع غزة.
-- (بترا)
رص/رس/اص/ب ط
22/01/2024 11:45:15
MENAFN23012024000117011021ID1107754970
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