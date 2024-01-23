أوقاف غزة: الاحتلال دمر ألف مسجد واغتال أكثر من 100 داعية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 كانون الثاني (بترا) - أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة الليلة الماضية، أن الجيش الإسرائيلي دمّر ألف مسجد والعشرات من المدافن في القطاع، واغتال أكثر من 100 داعية منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن عدد المساجد التي تم تدميرها بشكل كلي أو جزئي بلغ ألف مسجد من أصل 1200، بما في ذلك المساجد الأثرية، التي تحتاج إلى جهود لإعادة الإعمار بتكلفة تقدر بنحو 500 مليون دولار.

وأضافت الوزارة أن العمليات الاغتيالية التي نفذتها القوات الإسرائيلية أسفرت عن استشهاد أكثر من 100 داعية، من بينهم علماء دين وخطباء وأئمة ومؤذنون ومحفّظون.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تدمير عشرات المقابر ونبش القبور، متجاوزة حدود الإنسانية والقوانين الدولية، حسب ما جاء في البيان.

وأفادت الوزارة بأن مقابر الطوارئ في محافظات غزة قد امتلأت تماما، ما أدى إلى عدم وجود مساحة للدفن، واضطرارهم إلى دفن الشهداء في الأماكن العامة مثل الأرصفة وداخل المنازل والأسواق والمدارس وأفنية المستشفيات.

وأكدت أن الاحتلال دمر في إطار حملته الدينية، كنيسة الروم الأرثوذكس وعدة مرافق إدارية ولجان زكاة ومدارس تعليم القرآن الكريم ومقر البنك الوقفي.

وختمت الوزارة بيانها بتأكيد ضرورة دعم الأمة العربية والإسلامية والضمائر الإنسانية وكل حر وشريف والوقوف بمسؤولياتهم تجاه إخوانهم في قطاع غزة.

-- (بترا)

رص/رس/اص/ب ط

22/01/2024 11:45:15