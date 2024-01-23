تجارة الأردن ترحب بقرار وضع سقف جمركي على الحاويات المستوردة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 كانون الثاني (بترا) - رحبت غرفة تجارة الأردن بقرار مجلس الوزراء الذي يتمثل بوضع سقف جمركي على قيمة الحاويات الواردة حسب سعرها الذي كان قائماً ما قبل السَّابع من تشرين الأوَّل الماضي حتَّى نهاية شهر رمضان، على أن يُراجع هذا القرار بعد نهاية الشَّهر الفضيل.
وجاء قرار مجلس الوزراء ضمن الجهود الحكومية لتفادي أثر ارتفاع كُلف الشَّحن بواقع (160 – 180 بالمئة) للواردة من جنوب شرق آسيا والصَّين، وحوالي (60 – 100 بالمئة) للواردة من أوروبا والولايات المتَّحدة الأميركيَّة.
كما رحبت الغرفة بتكليف دائرة الجمارك وجميع الجهات الرقابية والمعنية بالتَّخليص على البضائع بالعمل على مدار اليوم؛ لضمان إتمام المعاينة الجمركيَّة والتَّخليص على البضائع الواردة لميناء العقبة بأسرع وقت ممكن.
وأكدت الغرفة، في بيان اليوم الاثنين، ان القرار جاء استجابة لمطلب القطاع الخاص بشكل عام وتجارة الاردن خصوصا، موضحة ان القرار كان معمولا به خلال فترة جائحة كورونا وأسهم بخفض الكلف على المستوردين كون الرسوم الجمركية والضرائب تستوفى على البضائع عند شحنها.
وقالت الغرفة إن القرار مهم وجاء بتنسيق وجهود ومتابعة من وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، متوقعة أن ينعكس على البضائع والسلع المستوردة خلال الاسبوع الحالي كون الرسوم سيتم احتسابها وفقا للآلية الجديدة.
وشددت الغرفة على أهمية الاستمرار بمتابعة مجريات الاحداث التي أدت لارباك حالة الشحن البحري بمنطقة البحر الأحمر، لإدامة عمليات انسياب البضائع والسلع للسوق المحلية ولا سيما مع قرب حلول شهر رمضان الفضيل.
-- (بترا)
س ص/اص/ب ط
22/01/2024 11:36:51
MENAFN23012024000117011021ID1107754969
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.