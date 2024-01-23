تجارة الأردن ترحب بقرار وضع سقف جمركي على الحاويات المستوردة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 كانون الثاني (بترا) - رحبت غرفة تجارة الأردن بقرار مجلس الوزراء الذي يتمثل بوضع سقف جمركي على قيمة الحاويات الواردة حسب سعرها الذي كان قائماً ما قبل السَّابع من تشرين الأوَّل الماضي حتَّى نهاية شهر رمضان، على أن يُراجع هذا القرار بعد نهاية الشَّهر الفضيل.

وجاء قرار مجلس الوزراء ضمن الجهود الحكومية لتفادي أثر ارتفاع كُلف الشَّحن بواقع (160 – 180 بالمئة) للواردة من جنوب شرق آسيا والصَّين، وحوالي (60 – 100 بالمئة) للواردة من أوروبا والولايات المتَّحدة الأميركيَّة.

كما رحبت الغرفة بتكليف دائرة الجمارك وجميع الجهات الرقابية والمعنية بالتَّخليص على البضائع بالعمل على مدار اليوم؛ لضمان إتمام المعاينة الجمركيَّة والتَّخليص على البضائع الواردة لميناء العقبة بأسرع وقت ممكن.

وأكدت الغرفة، في بيان اليوم الاثنين، ان القرار جاء استجابة لمطلب القطاع الخاص بشكل عام وتجارة الاردن خصوصا، موضحة ان القرار كان معمولا به خلال فترة جائحة كورونا وأسهم بخفض الكلف على المستوردين كون الرسوم الجمركية والضرائب تستوفى على البضائع عند شحنها.

وقالت الغرفة إن القرار مهم وجاء بتنسيق وجهود ومتابعة من وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، متوقعة أن ينعكس على البضائع والسلع المستوردة خلال الاسبوع الحالي كون الرسوم سيتم احتسابها وفقا للآلية الجديدة.

وشددت الغرفة على أهمية الاستمرار بمتابعة مجريات الاحداث التي أدت لارباك حالة الشحن البحري بمنطقة البحر الأحمر، لإدامة عمليات انسياب البضائع والسلع للسوق المحلية ولا سيما مع قرب حلول شهر رمضان الفضيل.

-- (بترا)

س ص/اص/ب ط

22/01/2024 11:36:51