فقدان الاتصال بكوادر الهلال الأحمر بخانيونس والاحتلال يستهدف 16 مقبرة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 22 كانون الثاني (بترا)- فقد الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة، اليوم الاثنين، الاتصال بشكل كلي مع طواقمه في مدينة خانيونس جراء الاجتياح البري.

وقال الهلال الأحمر في بيان عبر موقعه الرسمي، إنّ دبابات قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتربت من مستشفى الامل.

واستشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، فجر اليوم، في العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ108.

وافادت مصادر طبية فلسطينية بارتفاع عدد الشهداء في القصف الإسرائيلي المتواصل على مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة إلى نحو 20، أغلبهم من الأطفال، وعشرات المصابين.

من جهة أخرى، استهدفت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين، أكثر من 16 مقبرة في هجومها البري على قطاع غزة، ما أدى إلى تدمير شواهد القبور بالجرافات، وقلب التربة، إلى جانب إخراج الجثث، بذريعة البحث عن رفات محتجزيهم في غزة.

ويعتبر القانون الدولي تدمير المواقع الدينية كالمقابر انتهاكا للقانون، فيما يؤكد حقوقيون أن عدوان الاحتلال يرقى لجرائم حرب.

وأشارت مصادر فلسطينية، إلى أن جيش الاحتلال استخدم المقابر كمواقع عسكرية، إلى جانب إقامة حواجز لتحصين مواقعها، مضيفة أنه في الثامن عشر من كانون الأول الماضي، نشر جيش الاحتلال صورة دون تاريخ لما قال إنها منصة إطلاق صواريخ تابعة لحماس على أرض مقبرة الشجاعية.

وأضافت المصادر أن الاحتلال قام بتجريف متعمد وتدريجي لمقبرة بني سهيلة، شرقي خانيونس، وأنشأ تحصينات دفاعية على مدار أسبوعين على الأقل في أواخر كانون الأول الماضي ومطلع كانون الثاني الحالي.

وأكد خبراء القانون الدولي أن تدنيس المقابر يتعارض مع نظام روما الأساسي، وهي معاهدة عام 1998 التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية للفصل في جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان.

يشار إلى أن كيان الاحتلال أيد في الأصل إنشاء المحكمة، لكن لم يصادق على نظام روما الأساسي.

-- (بترا)

رصد/أغ/اص/ب ط

22/01/2024 11:24:46