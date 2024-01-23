اعتماد مستشفى الجامعة كمستشفى صديق للطفل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 كانون الثاني (بترا) - اعتمد مجلس المؤسسات الصحية (HCAC)، مستشفى الجامعة الأردنية كمستشفى صديق للطفل للمرة الثانية على التوالي، وتم منحه شهادة الاعتماد (المستوى الذهبي) لمدة عامين.

وفي بيان للمستشفى اليوم الاثنين، عبر مديره العام الدكتور نادر البصول، عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز، مؤكدا حرص المستشفى على الاهتمام بالطفل بدءا من مراجعة الأم للمستشفى خلال الثلث الأخير من أشهر الحمل وتدريبها على كيفية وأهمية الرضاعة الطبيعية، مع استمرار تقديم العناية في غرفة الولادة وتهيئتها لإبقاء المولود معها في الساعات الأولى بعد الولادة مباشرة، بالإضافة إلى توفير غرفة مخصصة لتقديم استشارات الرضاعة الطبيعية للأمهات مرتادات المستشفى.

وعبر عن شكره للجنة الرضاعة الطبيعية ممثلة برئيستها الدكتورة إيمان بدران وأعضائها، بالإضافة إلى دائرتي النسائية والتوليد وطب الأطفال، الذين ساهموا في تحقيق المعايير المطلوبة لاعتماد المستشفى للمرة الثانية على التوالي.

من جانبها ثمنت الدكتورة بدران، حصول المستشفى على هذه الشهادة التي تذكر الجميع بأن الرضاعة الطبيعية هي المصدر الأفضل لتغذية الرضيع، باعتبارها أفضل بداية ممكنة في الحياة لكل طفل، فهي من أهم الحقوق التي يجب أن يحصل عليها الطفل، ولا يتم حماية هذا الحق إلا بدعم ومساندة المجتمع والأزواج والشركاء والأصدقاء وأرباب العمل الذين يقع على عاتقهم جميعا خلق بيئة صديقة للرضاعة الطبيعية، سواء كان ذلك في المنزل أو الأماكن العامة أو مكان العمل، وإنشاء مجتمع داعم يمكن أن يساعد الأم في الوصول إلى أهدافها المتعلقة بالرضاعة الطبيعية، مقدرة جهود إدارة المستشفى في تأمين ودعم بيئة مناسبة للأم والطفل، سواء للأمهات العاملات في المستشفى أو مرتادات المستشفى.

-- (بترا)

س ص/أ م/ب ط

22/01/2024 11:20:13