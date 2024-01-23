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مصرع 47 شخصا بانزلاق أرضي جنوب غرب الصين

1/23/2024 2:59:46 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 22 كانون الثاني (بترا)- لقي 47 شخصا على الأقل مصرعهم، اليوم الاثنين، في مقاطعة جينتشيونغ جنوب غرب الصين جراء انزلاق أرضي.
وبحسب قناة "سي سي تي في" الصينية الرسمية، دفنت 18 أسرة تحت الأنقاض، فيما تم إجلاء أكثر من 200 شخص بشكل عاجل من المنطقة المنكوبة، حيث هرعت فرق الإنقاذ بالإضافة إلى عشرات سيارات الإطفاء وغيرها من المعدات.
واشارت إلى أن الانزلاقات الأرضية تعد شائعة الحدوث في منطقة يونان الصينية النائية التي تحاذي سلاسل جبالها الشديدة الانحدار جبال الهيمالايا.
وشهدت الصين سلسلة من الكوارث الطبيعية في الأشهر الأخيرة، بعضها في أعقاب أحداث مناخية قاسية.
ولقي أكثر من 20 شخصا مصرعهم عندما تسببت أمطار غزيرة في انزلاق أرضي بالقرب من مدينة شيان الشمالية آب الماضي، وفي حزيران الماضي، أدى انزلاق أرضي في مقاطعة سيشوان جنوب غرب البلاد إلى مصرع 19 شخصا.
-- (بترا)
رصد/رس/اص/ب ط
22/01/2024 11:09:51

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