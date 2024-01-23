مصرع 47 شخصا بانزلاق أرضي جنوب غرب الصين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 كانون الثاني (بترا)- لقي 47 شخصا على الأقل مصرعهم، اليوم الاثنين، في مقاطعة جينتشيونغ جنوب غرب الصين جراء انزلاق أرضي.
وبحسب قناة "سي سي تي في" الصينية الرسمية، دفنت 18 أسرة تحت الأنقاض، فيما تم إجلاء أكثر من 200 شخص بشكل عاجل من المنطقة المنكوبة، حيث هرعت فرق الإنقاذ بالإضافة إلى عشرات سيارات الإطفاء وغيرها من المعدات.
واشارت إلى أن الانزلاقات الأرضية تعد شائعة الحدوث في منطقة يونان الصينية النائية التي تحاذي سلاسل جبالها الشديدة الانحدار جبال الهيمالايا.
وشهدت الصين سلسلة من الكوارث الطبيعية في الأشهر الأخيرة، بعضها في أعقاب أحداث مناخية قاسية.
ولقي أكثر من 20 شخصا مصرعهم عندما تسببت أمطار غزيرة في انزلاق أرضي بالقرب من مدينة شيان الشمالية آب الماضي، وفي حزيران الماضي، أدى انزلاق أرضي في مقاطعة سيشوان جنوب غرب البلاد إلى مصرع 19 شخصا.
-- (بترا)
رصد/رس/اص/ب ط
22/01/2024 11:09:51
MENAFN23012024000117011021ID1107754966
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