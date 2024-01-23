افتتاح مشروع بناء قدرات الشباب في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في البقعة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 كانون الثاني (بترا) - افتتح مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان، مشروع بناء قدرات وإمكانيات الشباب اللاجئين في المخيمات الفلسطينية في مقر لجنة خدمات مخيم البقعة، بحضور رئيس اللجنة حسن مرشود، ومدير مشروع "بارت" إسماعيل صيام.
وأوضحت الدائرة، في بيان اليوم الاثنين، أن هذا المشروع الذي ينفذ بالتعاون مع الوكالة الألمانية ضمن مشروع "بارت 2" وتنفذه مؤسسة طمي، يهدف إلى تأطير عمل الشباب التطوعي ومأسسته، وتحقيق الاستجابة السريعة الفاعلة، وتأمين الجاهزية للعمل المجتمعي خاصة خلال الازمات والطوارئ.
كما يهدف المشروع إلى ضمان تمثيل الشباب لقضاياهم وقضايا مجتمعاتهم الحياتية، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
وأكد خرفان خلال الافتتاح، أهمية دور الشباب الفاعل وضرورة تطوير مهاراتهم من أجل العمل بتشاركية في خدمة مجتمعاتهم والقدرة على التعامل مع الظروف الاستثنائية، مستمعا إلى عدد من شباب المخيمات للوقوف على مطالبهم وأهم المعيقات التي تواجههم.
وجرى عرض دور دائرة الشؤون الفلسطينية والمهام التي تقوم بها، بالإضافة إلى عرض تقديمي من مؤسسة طمي يوضح أهداف البرنامج وارتباطه بالدائرة.
-- (بترا)
ه ع/أ م/ب ط
22/01/2024 10:39:20
MENAFN23012024000117011021ID1107754965
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.