افتتاح مشروع بناء قدرات الشباب في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في البقعة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 كانون الثاني (بترا) - افتتح مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان، مشروع بناء قدرات وإمكانيات الشباب اللاجئين في المخيمات الفلسطينية في مقر لجنة خدمات مخيم البقعة، بحضور رئيس اللجنة حسن مرشود، ومدير مشروع "بارت" إسماعيل صيام.

وأوضحت الدائرة، في بيان اليوم الاثنين، أن هذا المشروع الذي ينفذ بالتعاون مع الوكالة الألمانية ضمن مشروع "بارت 2" وتنفذه مؤسسة طمي، يهدف إلى تأطير عمل الشباب التطوعي ومأسسته، وتحقيق الاستجابة السريعة الفاعلة، وتأمين الجاهزية للعمل المجتمعي خاصة خلال الازمات والطوارئ.

كما يهدف المشروع إلى ضمان تمثيل الشباب لقضاياهم وقضايا مجتمعاتهم الحياتية، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وأكد خرفان خلال الافتتاح، أهمية دور الشباب الفاعل وضرورة تطوير مهاراتهم من أجل العمل بتشاركية في خدمة مجتمعاتهم والقدرة على التعامل مع الظروف الاستثنائية، مستمعا إلى عدد من شباب المخيمات للوقوف على مطالبهم وأهم المعيقات التي تواجههم.

وجرى عرض دور دائرة الشؤون الفلسطينية والمهام التي تقوم بها، بالإضافة إلى عرض تقديمي من مؤسسة طمي يوضح أهداف البرنامج وارتباطه بالدائرة.

-- (بترا)

ه ع/أ م/ب ط

22/01/2024 10:39:20