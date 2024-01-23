إشهار ديوان ضربة القرن في المكتبة الوطنية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 كانون الثاني (بترا) – أشهر الكاتبان الدكتور صلاح جرار وسعيد يعقوب، مساء أمس الأحد، في دائرة المكتبة الوطنية بعمان، ديوانهما الشعري المشترك "ضربة القرن"، بحضور حشد من المهتمين والأكاديميين.
وقال الشاعر حيدر محمود الذي رعى الحفل إن الديوان يفيض بالوجدانيات التي أهداها الشاعران إلى أهالي قطاع غزة وعموم الشعب الفلسطيني الصامد بوجه آلة الحرب الإسرائيلية، وما يجري من إبادة جماعية وتطهير عرقي بحقهم.
وألقى جرار ويعقوب مقتطفات شعرية من الديوان، الواقع في 176 صفحة من القطع المتوسط، والصادر عن دار الخليج للنشر والتوزيع.
وقدم رئيس قسم اللغة العربية في جامعة جدارا، الدكتور خالد مياس، قراءة نقدية في الديوان.
وقال إن الديوان يفيض بأحاسيس مشتركة في ظروف مشوبة بالحزن والخوف على واقع الأمة العربية ومستقبلها، حيث استمد الشاعران قصائدهما من انتصارات المقاومة الفلسطينية الأبية على العدو الصهيوني المحتل في غزة وما حولها".
-- (بترا)
م خ/ ف ج
22/01/2024 09:58:41
MENAFN23012024000117011021ID1107754964
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