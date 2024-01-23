إشهار ديوان ضربة القرن في المكتبة الوطنية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 كانون الثاني (بترا) – أشهر الكاتبان الدكتور صلاح جرار وسعيد يعقوب، مساء أمس الأحد، في دائرة المكتبة الوطنية بعمان، ديوانهما الشعري المشترك "ضربة القرن"، بحضور حشد من المهتمين والأكاديميين.

وقال الشاعر حيدر محمود الذي رعى الحفل إن الديوان يفيض بالوجدانيات التي أهداها الشاعران إلى أهالي قطاع غزة وعموم الشعب الفلسطيني الصامد بوجه آلة الحرب الإسرائيلية، وما يجري من إبادة جماعية وتطهير عرقي بحقهم.

وألقى جرار ويعقوب مقتطفات شعرية من الديوان، الواقع في 176 صفحة من القطع المتوسط، والصادر عن دار الخليج للنشر والتوزيع.

وقدم رئيس قسم اللغة العربية في جامعة جدارا، الدكتور خالد مياس، قراءة نقدية في الديوان.

وقال إن الديوان يفيض بأحاسيس مشتركة في ظروف مشوبة بالحزن والخوف على واقع الأمة العربية ومستقبلها، حيث استمد الشاعران قصائدهما من انتصارات المقاومة الفلسطينية الأبية على العدو الصهيوني المحتل في غزة وما حولها".

-- (بترا)

م خ/ ف ج

22/01/2024 09:58:41