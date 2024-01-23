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تراجع أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي

1/23/2024 2:59:44 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 22 كانون الثاني (بترا)- تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، لليوم الثاني على التوالي مع استمرار ضغوط عوامل اقتصادية غير مواتية على توقعات الطلب العالمي، وتفوق تأثيرها على مخاوف جغرافية سياسية في الشرق الأوسط، وهجوم على محطة لتصدير الوقود الروسي مطلع الأسبوع الجاري.
ووفقا لوكالة (بلومبرغ) للأخبار الإقتصادية، انخفض سعر خام برنت 41 سنتا، أو 0.5 بالمئة، إلى 78.15 دولار للبرميل بعد تراجعه 54 سنتا عند التسوية الجمعة، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لعقد أقرب استحقاق تسليم شباط سنتين اثنين، إلى 73.39 دولار للبرميل.
--(بترا)
رصد/أغ
22/01/2024 09:08:33

MENAFN23012024000117011021ID1107754963

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