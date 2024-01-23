تراجع أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 كانون الثاني (بترا)- تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، لليوم الثاني على التوالي مع استمرار ضغوط عوامل اقتصادية غير مواتية على توقعات الطلب العالمي، وتفوق تأثيرها على مخاوف جغرافية سياسية في الشرق الأوسط، وهجوم على محطة لتصدير الوقود الروسي مطلع الأسبوع الجاري.
ووفقا لوكالة (بلومبرغ) للأخبار الإقتصادية، انخفض سعر خام برنت 41 سنتا، أو 0.5 بالمئة، إلى 78.15 دولار للبرميل بعد تراجعه 54 سنتا عند التسوية الجمعة، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لعقد أقرب استحقاق تسليم شباط سنتين اثنين، إلى 73.39 دولار للبرميل.
--(بترا)
رصد/أغ
22/01/2024 09:08:33
MENAFN23012024000117011021ID1107754963
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