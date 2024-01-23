شهداء وإصابات في قصف إسرائيلي على خانيونس

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 كانون الثاني (بترا) - استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، فجر اليوم الاثنين، في العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ108.

وأفادت مصادر طبية، بارتفاع عدد الشهداء في القصف الإسرائيلي المتواصل على مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة إلى 10، أغلبهم من الأطفال، وعشرات المصابين.

كما استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفلة بعد قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على مناطق متفرقة في خانيونس، وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف طيران الاحتلال لمنزل في منطقة المواصي الساحلية غربي خانيونس.

وقصفت الطائرات الحربية شقة سكنية في عمارة ما أدى إلى اشتعال النيران فيها، في الحي النمساوي المجاور لمجمع ناصر غربي خانيونس.

وتصاعدت وتيرة الغارات من الطيران الحربي الإسرائيلي والقصف المدفعي وإطلاق النار في الحي الجنوبي والغربي لمجمع ناصر بخانيونس.

كما قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي شرق حيي التفاح والدرج في قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي، إلى قرابة 25105 شهداء، و62681 مصابا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وآلاف الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات ولا يمكن الوصول إليهم، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

-- (بترا)

رصد/أغ/أ م/ب ط

22/01/2024 08:55:34