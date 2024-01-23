واشنطن: نتعامل مع الهجوم على القوات الأميركية في العراق بجدية بالغة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 22 كانون الثاني (بترا)- أكدت الولايات المتحدة أمس الأحد أنها تتعامل "بجدية بالغة" مع الهجوم على قاعدة تستضيف قوات أميركية غربي العراق.
ونقلت واشنطن تايمز بيانا عن الجيش الأميركي، جاء فيه "إن هجوما بعدة صواريخ بالستية وصواريخ أطلقت على قاعدة عين الأسد الجوية غربي العراق في وقت متأخر السبت، ما أدى إلى إصابات محتملة في صفوف القوات الأميركية.
وقال نائب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون فاينر "لقد كان هجوما خطيرا للغاية، باستخدام صواريخ بالستية شكلت تهديدا حقيقيا".
وأضاف فاينر خلال ظهوره في برنامج "هذا الأسبوع" على شبكة (إيه بي سي) "سنرد من خلال إقامة الردع في حالات مماثلة، ومحاسبة الجماعات التي تواصل مهاجمتنا".
ومنذ منتصف تشرين الأول الماضي، سجلت عشرات الهجمات على حوالى 2500 عسكري أميركي في العراق، وحوالي 900 منتشرين في سوريا مع قوات أخرى من التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
--(بترا)
ب خ/ ف ج
22/01/2024 07:17:01
MENAFN23012024000117011021ID1107754960
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