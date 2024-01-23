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واشنطن: نتعامل مع الهجوم على القوات الأميركية في العراق بجدية بالغة

1/23/2024 2:59:42 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن 22 كانون الثاني (بترا)- أكدت الولايات المتحدة أمس الأحد أنها تتعامل "بجدية بالغة" مع الهجوم على قاعدة تستضيف قوات أميركية غربي العراق.
ونقلت واشنطن تايمز بيانا عن الجيش الأميركي، جاء فيه "إن هجوما بعدة صواريخ بالستية وصواريخ أطلقت على قاعدة عين الأسد الجوية غربي العراق في وقت متأخر السبت، ما أدى إلى إصابات محتملة في صفوف القوات الأميركية.
وقال نائب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون فاينر "لقد كان هجوما خطيرا للغاية، باستخدام صواريخ بالستية شكلت تهديدا حقيقيا".
وأضاف فاينر خلال ظهوره في برنامج "هذا الأسبوع" على شبكة (إيه بي سي) "سنرد من خلال إقامة الردع في حالات مماثلة، ومحاسبة الجماعات التي تواصل مهاجمتنا".
ومنذ منتصف تشرين الأول الماضي، سجلت عشرات الهجمات على حوالى 2500 عسكري أميركي في العراق، وحوالي 900 منتشرين في سوريا مع قوات أخرى من التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
--(بترا)
ب خ/ ف ج
22/01/2024 07:17:01

MENAFN23012024000117011021ID1107754960

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