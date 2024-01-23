واشنطن ولندن تعلنان عن ضربات جديدة على الحوثيين في اليمن

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 23 كانون الثاني (بترا)- أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا أن قواتهما شنت فجر الثلاثاء ضربات جديدة على الحوثيين في اليمن، ردا على "هجمات على الملاحة في المياه الواقعة قبالة سواحل اليمنية".

وبحسب واشنطن تايمز، قال البلدان في بيان إن قواتهما شنت "جولة جديدة من الضربات المتكافئة والضرورية على ثمانية أهداف حوثية في اليمن ردا على الهجمات الحوثية المتواصلة ضد الملاحة والتجارة الدولية، وكذلك أيضا ضد سفن تعبر البحر الأحمر، آخرها الهجوم بصاروخ بالستي مضاد للسفن، وطائرات مسيرات طالت سفينتين تجاريتين أميركيتي الملكية".

وأتى البيان بعيد إعلان الحوثيين عبر وسائل إعلام تابعة لهم أن القوات الأميركية والبريطانية شنت ضربات على مواقع في العاصمة اليمنية صنعاء، وعدد من محافظات البلاد.

من جهتها، قالت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) في بيان إن الضربات الأميركية البريطانية المشتركة استهدفت مواقع يستخدمها الحوثيون "لمهاجمة السفن التجارية الدولية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة، احتوت أنظمة صواريخ ومنصات لإطلاقها، وأنظمة دفاع جوي ورادارات ومرافق لتخزين الأسلحة مدفونة بعمق تحت الأرض".

وأعلن الحوثيون منذ أسابيع استهداف سفن تجارية في البحر الأحمر أو قرب مضيق باب المندب لها علاقة بإسرائيل أو متجهة إليها بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

--(بترا)

ب خ/ ف ج

23/01/2024 07:33:08

