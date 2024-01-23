واشنطن ولندن تعلنان عن ضربات جديدة على الحوثيين في اليمن

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 23 كانون الثاني (بترا)- أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا أن قواتهما شنت فجر الثلاثاء ضربات جديدة على الحوثيين في اليمن، ردا على "هجمات على الملاحة في المياه الواقعة قبالة سواحل اليمنية".
وبحسب واشنطن تايمز، قال البلدان في بيان إن قواتهما شنت "جولة جديدة من الضربات المتكافئة والضرورية على ثمانية أهداف حوثية في اليمن ردا على الهجمات الحوثية المتواصلة ضد الملاحة والتجارة الدولية، وكذلك أيضا ضد سفن تعبر البحر الأحمر، آخرها الهجوم بصاروخ بالستي مضاد للسفن، وطائرات مسيرات طالت سفينتين تجاريتين أميركيتي الملكية".
وأتى البيان بعيد إعلان الحوثيين عبر وسائل إعلام تابعة لهم أن القوات الأميركية والبريطانية شنت ضربات على مواقع في العاصمة اليمنية صنعاء، وعدد من محافظات البلاد.
من جهتها، قالت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) في بيان إن الضربات الأميركية البريطانية المشتركة استهدفت مواقع يستخدمها الحوثيون "لمهاجمة السفن التجارية الدولية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة، احتوت أنظمة صواريخ ومنصات لإطلاقها، وأنظمة دفاع جوي ورادارات ومرافق لتخزين الأسلحة مدفونة بعمق تحت الأرض".
وأعلن الحوثيون منذ أسابيع استهداف سفن تجارية في البحر الأحمر أو قرب مضيق باب المندب لها علاقة بإسرائيل أو متجهة إليها بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
--(بترا)
ب خ/ ف ج
23/01/2024 07:33:08
MENAFN23012024000117011021ID1107754957
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