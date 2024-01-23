عين على القدس يسلط الضوء على تسليح المستوطنين وتصاعد إرهابهم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 23 كانون الثاني (بترا)- سلط برنامج عين على القدس الذي عرضه التلفزيون الأردني، أمس الاثنين، الضوء على تسليح حكومة الاحتلال للمستوطنين، بالتزامن مع تصاعد عنفهم وإرهابهم وجرائمهم ضد الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية.

ووفقاً لتقرير البرنامج المصور في القدس، أصبح السير في شوارع القدس بالغ الخطورة، مع انتشار الأسلحة في كل مكان، بحيث أصبحت جزءاً من المظهر العام في المدينة، بعد أن قرر وزير الأمن القومي الإسرائيلي الأكثر تطرفاً في الحكومة، إيتمار بن غفير، توزيع الأسلحة على المستوطنين الإسرائيليين بحجة "المساهمة في الأمن الشخصي"، دون أي سند قانوني.

وأوضح التقرير أن المستوطنين في القدس والضفة الغربية انضموا بحمل السلاح للشرطة والقوات الإسرائيلية المنتشرة بشكل كبير في هذه المناطق، ما أثار الكثير من المخاوف لدى الفلسطينين الذين وصفوا توزيع بن غفير 25 ألف قطعة سلاح على المستوطنين بالإرهاب والتطرف.

وقال المقدسي حازم نجيب، "إن غيلان المستوطنين تستطيع قتل أي شخص في طريقهم بدم بارد، كما حصل في هجومهم على منطقة حوارة في الضفة الغربية، عندما قتل المستوطنون المتطرفون الأبرياء وحرقوا الممتلكات".

وأشار التقرير إلى أن هذه الظاهرة تزامنت مع ظاهرة تصاعد عنف المستوطينين في القدس ضد الفلسطينيين، والذين يصفهم المقدسيون بأنهم أخطر من الشرطة على حياتهم، باعتبار أنهم يحملون رخصة للقتل دون حسيب أو رقيب. ما أثار مخاوف كثيرة لدى مشرعين أميركيين من توزيع قطع السلاح التي تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل على المدنيين دون استيفاء الشروط لحملها.

وقال المحامي في مركز القد لحقوق الإنسان، محمد أبو سنينة، إن تسريع وتيرة توزيع السلاح بشكل كبير هو عبارة عن تجاوز للقانون، ما أدى لاستقالة بعض المسؤولين في الدوائر المختصة في عملية ترخيص السلاح، بسبب الخلل القانوني الذي سببه بن غفير في قراره، حيث أن هنالك الكثير من الأشخاص غير المؤهلين لحمل السلاح، ومن الممكن استعماله بشكل عشوائي وغير مبرر من قبلهم.

بدوره، مدير البحث الميداني في منظمة بيتسيلم، كريم جبران، قال إن منظمة بيتسيلم هي منظمة تعنى بحقوق الإنسان، وتوثيق انتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني منذ تأسيسها عام 1989، حيث أخذ عمل المنظمة بالتطور إلى حين تشكلت لديها قناعة بوجود فصل عنصري (أبارتهايد)، بالإضافة إلى الاحتلال العسكري للأراضي الفلسطينية. ولفت إلى أن المنظمة تسعى لإنهاء نظام الأبارتهايد والاحتلال العسكري. بالتعاون مع جميع المنظمات الحقوقية في العالم، وبالتنسيق مع عدد من الشبكات حول العالم، كالشبكة الأورومتوسطية والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان.

واوضح جبران أن المؤسسة توقفت منذ عام 2016 عن التخاطب مع الجهات الرسمية في دولة الاحتلال، معتبرة أن المنظومة القانونية في إسرائيل مصممة من أجل خدمة مشروع الأبارتهايد ومشروع الاحتلال الإسرائيلي. حيث اقتصر الحديث وتوجيه التقارير حول انتهاكات الاحتلال إلى المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية والبرلمانات وجميع دول العالم، من أجل فضح سياسات الاحتلال وبيان كذب روايته حول الديموقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن المشكلة التي تواجه منظمات حقوق النسان تكمن في أنها "مغيبة عن صنع القرار"، ويقتصر عملها في التأثير على الرأي العام العالمي وكشف حقيقة الكيان المحتل وفضح جرائمه.

وحول قرار تسليح المستوطنين، قال جبران إن قرار وزير الأمن القومي ليس مهنياً، وإنما يأتي في سياق سعيه لإنشاء مليشيات خاصة به من المستوطنين، بهدف الوقوف ضد الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية، وحتى في الداخل، مشيرا إلى أن قرار تسليح المستوطنين لم يأت بعد 7 تشرين الأول الماضي، وإنما منذ اليوم الأول لدخوله الحكومة حتى أنه حول اسم الوزارة إلى "وزارة الأمن القومي" بهدف حصرها باليهود والدفاع عنهم.

وقال إن بن غفير وسموتريتش يقومان باستغلال "الجنوح اليميني" داخل المجتمع الإسرائيلي، وهما مدانان بتهم الإرهاب بحسب القانون الإسرائيلي، كما تم منع بن غفير أكثر من مرة من الترشح للكنيست.

وبين جبران أن هناك نحو نصف مليون مستوطن داخل الضفة الغربية، واكثر من 300 الف داخل القدس المحتلة، يسيطرون على مساحات واسعة من الأراضي، تشكل ما نسبته 40 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.

وتسعى الحكومة الإسرائيلية لتوسيع هذا الانتشار من خلال الاعتداء على الفلسطينيين وهدم بيوتهم ومصادرة أراضيهم والتنكيل بهم، وبشكل خاص داخل المنطقة (سي) التي تشكل 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية، من اجل إنهاء الوجود الفلسطيني والتهجير القسري للفلسطينيين، تحت غطاء الحرب على غزة وانشغال المجتمع الدولي بها.

--(بترا)

أ ن/ف ج

23/01/2024 07:25:57

