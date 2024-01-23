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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 10 من جنوده في غزة فجر اليوم

1/23/2024 2:16:33 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء مقتل 10 من جنوده في حادث وقع جنوب قطاع غزة، انهار خلاله مبنيان إثر انفجار كبير، وأصيبت دبابة على ما يبدو بقذيفة "آر بي جي".

وبمقتلهم يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء الهجوم البري ضد حماس إلى 208، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ولا يزال الجيش الإسرائيلي يحقق في سبب الانفجار الذي وقع أمس الإثنين، ولكن يعتقد أنه نجم عن قذيفة "آر بي جي" أطلقت على مبنى كانت تخزن فيه ألغام. واستمرت جهود الإنقاذ لعدة ساعات بعد الحادث.

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