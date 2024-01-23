مقتل 21 جندياً إسرائيلياً في أعلى حصيلة يومية منذ بدء الهجوم على غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الناطق باسم الجيش الاسرائيلي الثلاثاء ان 21 جنديا اسرائيليا قتلوا الاثنين في قطاع غزة، في أعلى حصيلة من الجانب الاسرائيلي منذ بدء الهجوم البري على القطاع في 27 أكتوبر الماضي.
وقال الجنرال دانيال هاغاري في تصريح صحافي متلفز إن غالبية هؤلاء الجنود قتلوا في انفجار صاروخ "ار بي جي" استهدف دبابة ومبنى فخخه الجيش تمهيدا لهدمه في جنوب قطاع غزة.
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