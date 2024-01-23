مقتل 21 جندياً إسرائيلياً في أعلى حصيلة يومية منذ بدء الهجوم على غزة

أعلن الناطق باسم الجيش الاسرائيلي الثلاثاء ان 21 جنديا اسرائيليا قتلوا الاثنين في قطاع غزة، في أعلى حصيلة من الجانب الاسرائيلي منذ بدء الهجوم البري على القطاع في 27 أكتوبر الماضي.

وقال الجنرال دانيال هاغاري في تصريح صحافي متلفز إن غالبية هؤلاء الجنود قتلوا في انفجار صاروخ "ار بي جي" استهدف دبابة ومبنى فخخه الجيش تمهيدا لهدمه في جنوب قطاع غزة.

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