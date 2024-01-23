دراسة: الكبد يفرز حمض النخليك لتغذية المخ في هذه الحالة

توصل فريق من الباحثين بجامعة تورنتو الكندية إلى أن الكبد يفرز حمض النخليك اللازم لتغذية المخ، في حالة نقص هذه المادة في الوجبات الغذائية التي يتناولها الانسان، علما بأن هذه المادة تتوافر في منتجات الألبان واللحوم بشكل عام.

وتؤكد الدراسات أهمية حمض النخليك بالنسبة للحفاظ على صحة المخ، حيث أنه يساعد في تكون غلاف المايلين الذي يحافظ على الوصلات العصبية في المخ وينظم آلية الإشارات العصبية للخلايا ويساعد في مقاومة الالتهابات.

ومن المعروف أن البشر وغيرهم من الثدييات يحصلون على هذا الحمض من الغذاء حيث يتم استخلاصه داخل الجسم من خلال آلية تعرف باسم Lipogenesis أي "تكوين الشحوم".

وفي إطار الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية Nature Communication، قام الفريق البحثي بتقليل كمية حمض النخليك في الوجبات الغذائية التي تتناولها فئران التجارب، ثم متابعة تأثير ذلك على المخ، غير أنه تبين لهم أن إنقاص حمض النخليك في الغذاء لم يؤد إلى أي أضرار بمخ الفئران.

وصرح الباحث ريتشارد بازنيت رئيس فريق الدراسة والمتخصص في علوم التغذية أنه "عندما قمنا بتغيير مستويات حمض النخيك في الوجبات التي تتناولها فئران تجارب في طور النمو، لم تحدث أي أضرار في أمخاخها"، مضيفا في تصريحاته التي أوردها الموقع الإلكتروني "ميديكال إكسبريس" المتخصص في الأبحاث الطبية: "لقد أصابتنا هذه النتائج بالدهشة لأنه عادة عندما نقوم بتقليل مادة حمضية معينة في الغذاء، يتراجع مستواها في المخ، ولكن في إطار التجربة، تبين أن الكبد يقوم بإفراز حمض النخليك لتعويض النقص، رغم تقليل كمية الحمض في الوجبات الغذائية".

ورغم أن نتائج هذه الدراسة سلطت الضوء على أهمية حمض النخليك للحفاظ على سلامة المخ في مختلف مراحل العمر، يقول الباحث ماكينزي سميث الذي شارك في إجراء التجربة إن هذه النتائج قد تدفع شركات تصنيع ألبان الأطفال إلى التفكير بشأن تقليل كمية حمض النخليك في الألبان التي تنتجها، موضحا أن "تقليل كمية حمض النخليك في الألبان قد يؤدي إلى آثار بيئية إيجابية، ولكننا لسنا واثقين من التأثيرات الصحية المحتملة لهذه الخطوة".

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