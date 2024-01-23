يحتاج مدة علاج طويلة.. اتحاد الكرة المصري يبرئ محمد صلاح

برأ اتحاد الكرة المصري، قائد منتخب الفراعنة ونجم ليفربول محمد صلاح، وذلك بعد الاتهامات التي طالت اللاعب بالهروب، عقب قرار عودته إلى إنجلترا لتلقي العلاج، ومغادرته لمعسكر منتخب مصر في كوت ديفوار.

وأصيب محمد صلاح في لقاء مصر وغانا، الخميس الماضي، بشد في العضلة الخلفية، وأعلن الاتحاد المصري، توجه صلاح لاستكمال علاجه في إنجلترا بعد لقاء الرأس الأخضر أمس الإثنين، بختام منافسات دور المجموعات، لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وقال الاتحاد المصري في بيانه الرسمي: "بعد إجراء فحوصات إضافية لمحمد صلاح، وبعد التواصل بين الجهاز الطبي للمنتخب ونظيره في نادي ليفربول، تم الاستقرار على عودة اللاعب لإنجلترا، عقب مباراة الرأس الأخضر لاستكمال علاجه، نأمل في لحاقه بالمنتخب بالدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية، حال التأهل".

ولعب منتخب مصر مع الرأس الأخضر مساء أمس الإثنين، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 2/2، إلا أن الفراعنة ضمنوا الوصول إلى دور الـ 16، وخرج إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، في تصريحات تليفزيونية بعد اللقاء، دافع فيها عن صلاح، مؤكداً أن إصابته قد تطول، وتصل إلى أكثر من فترة المباراتين.

وقال: "محمد صلاح كان رأيه أن يعود لإنجلترا ليتعافى بشكل أسرع، لدينا جهاز طبي في المنتخب على أعلى مستوى، وصلاح بعد الفحوصات المبدئية اتضح أنه يعود بعد مباراتين، لكن بعد إجراء فحوصات جديدة اتضح أنه قد يحتاج لمدة أطول للعلاج".

وأضاف الكومي أن الموافقة على سفر محمد صلاح إلى إنجلترا للعلاج، جاءت باتفاق بين مسؤولي الفراعنة ونادي ليفربول، مشيراً إلى إن سبب هذا الاتفاق يرجع إلى وجود رغبة في سرعة تجهيز صلاح.

وأتم الكومي تصريحاته، مؤكداً أن محمد صلاح نجم كبير، لكن منتخب مصر يضم مجموعة كبيرة من النجوم، مثل مصطفى محمد وعمر مرموش.

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