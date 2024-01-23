الطقس: منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- تتأثر البلاد اليوم الثلاثاء، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة ويكون الجو غائماً ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو بارداً وتسقط بمشيئة الله الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماَ وبارداَ وماطراً في جميع المناطق والامطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.

وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي يوم غد الأربعاء، ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ليبقى الجو بارداً وتسقط بمشيئة الله الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية تساقط البرد احيانا على معظم المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويوم الخميس، يتراجع تأثير المنخفض الجوي بشكل تدريجي حيث يكون الجو غائما جزئيا وباردا وتسقط بمشيئة الله امطار متفرقة على بعض المناطق على فترات، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتتأثر البلاد يوم الجمعة بمنخفض جوي جديد، ويكون الجو عاصفاً وماطرا وبارداً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الأمطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية المواطنين خلال المنخفض الجوي من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، وشدة سرعة الرياح، وخطر التزحلق على الطرق، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.