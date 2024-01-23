البنك الدولي: ارتفاع أسعار الأغذية في الأردن 2,2% للشهر الماضي

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- Amman Net)
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× أدخل بعض الكلمات المفتاحية. البنك الدولي: ارتفاع أسعار الأغذية في الأردن 2,2% للشهر الماضي 01/23/2024 - 09:59المملكة
ارتفعت أسعار الأغذية في الأردن بنسبة 2,2% لنهاية شهر كانون الأول الماضي، وفق تقرير شهري للبنك الدولي، حيث تزامن هذا الارتفاع مع تجاوز تضخم أسعار المواد الغذائية في 73% من 165 دولة.
ووفق تقرير صدر واطلعت عليه "المملكة"، فإن أسعار الأغذية في الأردن استمرت في الارتفاع للشهر السادس على التوالي بعد أن ارتفعت بنسب 0.8% في تشرين الثاني، 1.7% في تشرين الأول، 1.3% في أيلول، 0,6% في تموز الماضي، و1.2% في آب الماضي، رغم تراجعها 1% بنهاية حزيران و1,9% بنهاية أيار.
وقال البنك الدولي إنّ مجتمعات اللاجئين في الأردن تواجه زيادة في انعدام الأمن الغذائي، وفقًا لمؤشر الجوع العالمي لعام 2023.
وحذر البنك من نقص التمويل لمنظمات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة في الأردن، موضحا أن تفاقم الصراعات في الشرق الأوسط يحد من المساعدات المتاحة لهذه المجتمعات، مما يزيد من تقويض أمنها الغذائي.
ورصد تقرير دائرة الإحصاءات العامة الشهري لعام 2023، ارتفاع أسعار المستهلك (التضخم) بنسبة 2.08% مقارنةً مع عام 2022، في حين سجلت على المستوى الشهري لشهر كانون الأول ارتفاعاً نسبتة 1.64% مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2022، وارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.23% (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنةً مع شهر تشرين الثاني الذي سبقه من عام 2023.
وبلغ الرقم القياسي لعام 2023 ما مقداره 109.02 مقابل 106.79 لعام 2022، وبلغ الرقم القياسي لشهر كانون الأول من عام 2023 ما مقداره 109.82 مقابل 108.05 للشهر المقابل من عام 2022، فيما وبلغ الرقم القياسي لشهر كانون الأول من عام 2023 ما مقداره 109.82 مقابل 109.56 للشهر الذي سبقه من العام نفسه.
عالميا، لا يزال التضخم في أسعار المواد الغذائية المحلية مرتفعا، حيث جرى تسجيل تضخم أعلى من 5% في 63.2% من البلدان منخفضة الدخل (أعلى بمقدار 1.3% عما كان عليه في التحديث الأخير في 14 كانون الأول 2023)، و73.9% من البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى (أقل بنسبة 2.2%)، 48% للبلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى (2.0% أقل)، و46.3% من البلدان المرتفعة الدخل (11.1% أقل).
وبالقيمة الحقيقية، تجاوز تضخم أسعار المواد الغذائية في 73% من البلدان الـ 165 التي تتوفر عنها البيانات لدى البنك الدولي.
ومنذ التحديث الأخير بتاريخ 14 كانون الأول 2023، أغلق مؤشرا أسعار المنتجات الزراعية والحبوب على انخفاض بنسبة 2% و4% على التوالي، في حين أغلق مؤشر أسعار الصادرات على ارتفاع بنسبة 1%، في حين انخفضت أسعار الذرة والقمح بنسبة 8% و6% على التوالي، مما أدى إلى انخفاض مؤشر أسعار الحبوب، في حين ارتفعت أسعار الأرز بنسبة 4%.
في كانون الأول 2023، بلغ مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء 118.5 نقطة، أي أقل بمقدار 1.8 نقطة (1.5%) عما كان عليه في تشرين الثاني 2023، حيث كان الانخفاض في مؤشرات أسعار السكر والزيوت النباتية هو المحرك الرئيسي لهذا الانخفاض؛ وارتفعت أسعار الألبان والحبوب.
وكان المؤشر أقل بمقدار 13.3 نقطة (10.1٪) عن مستواه في كانون الأول 2022، فيما بلغ متوسطه 124.0 نقطة لعام 2023، أي أقل بمقدار 19.7 نقطة (13.7٪) عن عام 2022.
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