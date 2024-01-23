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MENAFN - Amman Net)× أدخل بعض الكلمات المفتاحية. البنك الدولي: ارتفاع أسعار الأغذية في الأردن 2,2% للشهر الماضي 01/23/2024 - 09:59المملكة

ارتفعت أسعار الأغذية في الأردن بنسبة 2,2% لنهاية شهر كانون الأول الماضي، وفق تقرير شهري للبنك الدولي، حيث تزامن هذا الارتفاع مع تجاوز تضخم أسعار المواد الغذائية في 73% من 165 دولة.

ووفق تقرير صدر واطلعت عليه "المملكة"، فإن أسعار الأغذية في الأردن استمرت في الارتفاع للشهر السادس على التوالي بعد أن ارتفعت بنسب 0.8% في تشرين الثاني، 1.7% في تشرين الأول، 1.3% في أيلول، 0,6% في تموز الماضي، و1.2% في آب الماضي، رغم تراجعها 1% بنهاية حزيران و1,9% بنهاية أيار.

وقال البنك الدولي إنّ مجتمعات اللاجئين في الأردن تواجه زيادة في انعدام الأمن الغذائي، وفقًا لمؤشر الجوع العالمي لعام 2023.

وحذر البنك من نقص التمويل لمنظمات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة في الأردن، موضحا أن تفاقم الصراعات في الشرق الأوسط يحد من المساعدات المتاحة لهذه المجتمعات، مما يزيد من تقويض أمنها الغذائي.

ورصد تقرير دائرة الإحصاءات العامة الشهري لعام 2023، ارتفاع أسعار المستهلك (التضخم) بنسبة 2.08% مقارنةً مع عام 2022، في حين سجلت على المستوى الشهري لشهر كانون الأول ارتفاعاً نسبتة 1.64% مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2022، وارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.23% (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنةً مع شهر تشرين الثاني الذي سبقه من عام 2023.

وبلغ الرقم القياسي لعام 2023 ما مقداره 109.02 مقابل 106.79 لعام 2022، وبلغ الرقم القياسي لشهر كانون الأول من عام 2023 ما مقداره 109.82 مقابل 108.05 للشهر المقابل من عام 2022، فيما وبلغ الرقم القياسي لشهر كانون الأول من عام 2023 ما مقداره 109.82 مقابل 109.56 للشهر الذي سبقه من العام نفسه.

عالميا، لا يزال التضخم في أسعار المواد الغذائية المحلية مرتفعا، حيث جرى تسجيل تضخم أعلى من 5% في 63.2% من البلدان منخفضة الدخل (أعلى بمقدار 1.3% عما كان عليه في التحديث الأخير في 14 كانون الأول 2023)، و73.9% من البلدان ذات الدخل المتوسط ​​الأدنى (أقل بنسبة 2.2%)، 48% للبلدان ذات الدخل المتوسط ​​الأعلى (2.0% أقل)، و46.3% من البلدان المرتفعة الدخل (11.1% أقل).

وبالقيمة الحقيقية، تجاوز تضخم أسعار المواد الغذائية في 73% من البلدان الـ 165 التي تتوفر عنها البيانات لدى البنك الدولي.

ومنذ التحديث الأخير بتاريخ 14 كانون الأول 2023، أغلق مؤشرا أسعار المنتجات الزراعية والحبوب على انخفاض بنسبة 2% و4% على التوالي، في حين أغلق مؤشر أسعار الصادرات على ارتفاع بنسبة 1%، في حين انخفضت أسعار الذرة والقمح بنسبة 8% و6% على التوالي، مما أدى إلى انخفاض مؤشر أسعار الحبوب، في حين ارتفعت أسعار الأرز بنسبة 4%.

في كانون الأول 2023، بلغ مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء 118.5 نقطة، أي أقل بمقدار 1.8 نقطة (1.5%) عما كان عليه في تشرين الثاني 2023، حيث كان الانخفاض في مؤشرات أسعار السكر والزيوت النباتية هو المحرك الرئيسي لهذا الانخفاض؛ وارتفعت أسعار الألبان والحبوب.

وكان المؤشر أقل بمقدار 13.3 نقطة (10.1٪) عن مستواه في كانون الأول 2022، فيما بلغ متوسطه 124.0 نقطة لعام 2023، أي أقل بمقدار 19.7 نقطة (13.7٪) عن عام 2022.

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