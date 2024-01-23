

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي يشارك الاثنين، في اجتماع عربي أوروبي يناقش تطورات الحرب على غزة

رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية عادل البلبيسي، يؤكد أنّ الأردن مستعد لأي وباء مقبل.

مجلس النواب، يقر في جلسة تشريعية مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات.

بدء صرف دعم بدل المحروقات لمشغلي وسائط النقل العام لشهر تشرين الأول من الربع الرابع للعام 2023

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقترب من مستشفى الأمل في وسط مدينة خان يونس بالدبابات والآليات الثقيلة، وتفرض حصارا على مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس

مجلس الأمن الدولي يعقد الثلاثاء جلسته الشهرية المفتوحة بشأن الوضع في الشرق الأوسط، ولا سيما قضية فلسطين على مستوى وزاري. تبقى الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق الاثنين، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة

MENAFN - Amman Net)× أدخل بعض الكلمات المفتاحية. الأمن العام يحذر من المنخفض الجوي المتوقع 01/23/2024 - 09:31 عمان ن

أكدت مديرية الأمن العام، الاثنين، ضرورة الالتزام بالسلوك الآمن خلال المنخفض الجوي المتوقع بعد منتصف هذه الليلة.

وشددت المديرية في بيان، على اتباع النصائح والإرشادات مثل التأني في أثناء القيادة، خاصة عند هطول الأمطار أو تدني مستوى الرؤية، وعدم الاقتراب من مجاري السيول ومناطق تجمع المياه وعدم المجازفة بقطعها.

ودعت إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند استخدام التدفئة على اختلاف أنواعها، وتوفير التهوية المناسبة بين الحين والآخر للمنازل، وعدم التردد بالاتصال برقم الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة.

أخبار أضف تعليقكRadio Al-Balad