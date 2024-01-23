الأمن العام يحذر من المنخفض الجوي المتوقع

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- Amman Net)
نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي يشارك الاثنين، في اجتماع عربي أوروبي يناقش تطورات الحرب على غزة رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية عادل البلبيسي، يؤكد أنّ الأردن مستعد لأي وباء مقبل. مجلس النواب، يقر في جلسة تشريعية مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات. بدء صرف دعم بدل المحروقات لمشغلي وسائط النقل العام لشهر تشرين الأول من الربع الرابع للعام 2023 قوات الاحتلال الإسرائيلي تقترب من مستشفى الأمل في وسط مدينة خان يونس بالدبابات والآليات الثقيلة، وتفرض حصارا على مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس مجلس الأمن الدولي يعقد الثلاثاء جلسته الشهرية المفتوحة بشأن الوضع في الشرق الأوسط، ولا سيما قضية فلسطين على مستوى وزاري. تبقى الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق الاثنين، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة
× أدخل بعض الكلمات المفتاحية. الأمن العام يحذر من المنخفض الجوي المتوقع 01/23/2024 - 09:31 عمان ن
أكدت مديرية الأمن العام، الاثنين، ضرورة الالتزام بالسلوك الآمن خلال المنخفض الجوي المتوقع بعد منتصف هذه الليلة.
وشددت المديرية في بيان، على اتباع النصائح والإرشادات مثل التأني في أثناء القيادة، خاصة عند هطول الأمطار أو تدني مستوى الرؤية، وعدم الاقتراب من مجاري السيول ومناطق تجمع المياه وعدم المجازفة بقطعها.
ودعت إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند استخدام التدفئة على اختلاف أنواعها، وتوفير التهوية المناسبة بين الحين والآخر للمنازل، وعدم التردد بالاتصال برقم الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة.
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