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فنزويلا.. توقيف 32 شخصا بتهمة التآمر ضد مادورو

1/23/2024 2:08:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الفنزويلية أنها أوقفت 32 شخصا بين مدنيين وعسكريين بتهمة الخيانة وتورطهم في خمس مؤامرات لاغتيال الرئيس نيكولاس مادورو.


وقال المدعي العام الفنزويلي طارق وليام صعب إن "جميع الموقوفين اعترفوا وكشفوا معلومات عن المخططات التي تستهدف الشعب الفنزويلي والمجتمع الديمقراطي".


وأوضح أن مذكرات توقيف صدرت بحق 11 شخصا آخر، بينهم ناشطون في مجال حقوق الإنسان وصحفيون وعسكريون منفيون، مبينا أن المؤامرات استهدفت بالإضافة إلى مادورو، وزير الدفاع الجنرال فلاديمير بادرينو.


وكان مادورو تحدث عن هذه المؤامرات الأسبوع الماضي في خطابه السنوي للأمة، لكن من دون الخوض في تفاصيلها.

RT

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