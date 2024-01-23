ارتفاع العقود الآجلة للذهب عالمياً خلال الدورة الآسيوية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت العقود الآجلة للذهب عالمياً، خلال الدورة الآسيوية، اليوم الثلاثاء.



وحسب تصنيف كومكس لبورصة نيويورك التجارية، تمت تجارة العقود الآجلة للذهب في شباط المقبل على 2029.75 دولارا للأونصة، وتمت المتاجرة مسبقاً على جلسة ارتفاع 2.030.35 دولار للأونصة.



وبّين المؤشر أن الذهب قد يجد نقاط الدعم على 2007.70 دولارات، والمقاومة على 2041.9 دولاراً.

