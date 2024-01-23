ارتفاع العقود الآجلة للذهب عالمياً خلال الدورة الآسيوية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت العقود الآجلة للذهب عالمياً، خلال الدورة الآسيوية، اليوم الثلاثاء.
وحسب تصنيف كومكس لبورصة نيويورك التجارية، تمت تجارة العقود الآجلة للذهب في شباط المقبل على 2029.75 دولارا للأونصة، وتمت المتاجرة مسبقاً على جلسة ارتفاع 2.030.35 دولار للأونصة.
وبّين المؤشر أن الذهب قد يجد نقاط الدعم على 2007.70 دولارات، والمقاومة على 2041.9 دولاراً.
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