جرحى وأضرار جراء زلازل ضرب كازاخستان والصين

MENAFN - Al Wakeel News)أعلنت وزارة الصحة في كازاخستان أن 44 شخصا طلبوا المساعدة الطبية بعد زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضرب مدينة ألماتا الكازاخية.



وجاء في بيان صدر عن الوزارة اليوم الثلاثاء: "طلب 44 شخصا في ألماتا مساعدة طبية بسبب جروح خفيفة ومتوسطة، تم نقل 3 منهم إلى المستشفى".



وقال المكتب الصحفي لوزارة طوارئ كازاخستان إنه من غير المتوقع حدوث هزات ارتدادية في ألماتا في الأيام المقبلة.



وجاء في بيان مركز إدارة الكوارث: "من غير المتوقع حدوث زلازل تزيد شدته عن 7 درجات في الأيام المقبلة"



ووقع زلزال بقوة 6.7 درجة على مقياس ريختر الليلة الماضية على حدود كازاخستان وقرغيزستان على بعد 264 كيلومترا جنوب شرق ألماتا وشعر سكان ألماتا بهزات بلغت شدتها 5 درجات.



وفي الصين أفادت "شينجيانغ جيباو" بإصابة 6 أشخاص بجروح مختلفة في مدينة شينجيانغ جراء زلزال بقوة 7.1 درجة ضرب في الليلة الماضية شمال غربي الصين.

وقالت مصادر إن مركز الزلزال كان على عمق 22 كيلومترا.



وحتى الساعة 08:20 بالتوقيت المحلي -في البلاد- سجلت علماء الزلازل 43 هزة ارتدادية بقوة تتراوح بين 3 و5.3 درجة.



ووفقا للمعلومات الأخيرة أسفر الزلزال عن إصابة شخصين بجروح خطيرة و4 آخرين بجروح خفيفة، فيما انهار 47 منزلا وتضرر 78 منزلا.

روسيا اليوم