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ضبط 50 ألف قطعة من مواد التجميل منتهية الصلاحية تسوق إلكترونيا

1/23/2024 2:08:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- داهمت كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومرتبات الشرطة الملكية لحماية البيئة والسياحة شقة سكنية في محافظة العاصمة وضبطت داخلها كمية من مواد التجميل غير المجازة ومنتهية الصلاحية.
وبين مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن المواد والتي قدرت كميتها بنحو خمسين ألف قطعة وبوزن خمسة أطنان، يتم تسويقها والترويج لها إلكترونيًا عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ،وتم تحديد مصدرها وضبطها ضمن عمليات رقابية نوعية ومتابعة حثيثة استمرت منذ فترة ورصد دوري لإعلانات مثل هذه المنتجات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال فرق الرقابة والتفتيش في مديرية الأجهزة والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل.
وأشار مهيدات إلى أنه تمت مصادرة المواد المضبوطة والتحفظ عليها تمهيدا لإتلافها حسب الأصول ومباشرة إجراءات تحويل أصحاب العلاقة للنائب العام لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.
ودعت المؤسسة إلى شراء مواد التجميل من المنشآت الموثوقة المخصصة لبيعها والتواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى بهذا الخصوص من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني [email protected] وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم: (0795632000)




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