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الأسبوع الأخير من المربعانية سيشهد أمطار غزيرة وأجواء شديدة البرودة

1/23/2024 2:08:39 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رصد
قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب إن المنخفض الذي يؤثر على المملكة منذ من صباح اليوم يعتبر منخفض اعتيادي ومتوسط الشدة ويستمر لغاية 24 ساعة.
وأضاف آل خطاب خلال اتصال هاتفي مع برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الثلاثاء أن درجات الحرارة الأيام الماضية كانت غير اعتيادية خلال المربعانية، مؤكداً أن الأسبوع الأخير من مربعانية الشتاء سيكون الطقس بارداً أي طبيعي كمربعانية الشتاء .
وأكد أن المنخفض الحالي مصحوب بكتلة هوائية باردة وهطول مطري متوسط مع انخفاض درجات الحرارة 8 درجات مئوية مقارنة مع أمس لتصل إلى 13 درجة مئوية اليوم الثلاثاء.
وتوقع أن زخات المطر ستبدأ اليوم في المناطق الشمالية وتمتد خلال النهار على المناطق الوسطى ومع المساء تصل إلى أجزاء من مناطق الجنوبية الغربية، مؤكدا أن المناطق الشرقية لن تشهد أمطار خلال هذا المنخفض.
ولفت أن مساء الخميس ستتأثر المملكة بمنخفض جوي جديد سيكون أكثر برودة من الآن مع هطول مطري غزير مصحوب بتساقط حبات البرد يوم الجمعة على أغلب مناطق المملكة.
وأوضح أن الهطول المطري في المناطق الجنوبية الشرقية وصل إلى 150% لغاية الآن والجنوب الغربي وصل إلى 60%.
وتابع " المناطق الوسطى بلغ الهطول المطري فيها 90% والمناطق الشمالية 140%".
وبشأن الثلوج، نفى آل خطاب تساقط الثلوج يوم الجمعة، قائلاً إنه لغاية اليوم لا يوجد احتمالية لتساقط زخات ثلوج وإنما يوجد فرصة ضعيفة جداً لتساقط زخات ثلجية على قمم جبال الشراه التي يزيد ارتفاعها عن 1500 متر .


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