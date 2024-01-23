الرواشدة: لدى الكهرباء الوطنية خبرات تخدم القطاع الأكاديمي وتسهل دخوله سوق العمل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وقعت شركة الكهرباء الوطنية والكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البحث العلمي ودراسات النظام الكهربائي الأردني وتطوير القدرات الفنيّة في القطاع الأكاديمي لمواءمة مخرجات القطاع مع احتياجات سوق العمل.

ووقع المذكرة المدير العام لشركة الكهرباء الوطنية المهندس أمجد الرواشدة، وعميد الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا الدكتور أحمد السلايمة بحضور مسؤولين من الجانبين.

وأكد الرواشدة أهمية هذا التعاون لخدمة القطاع الأكاديمي والمهني من خلال خبرات علمية وعملية مكتنزة لدى شركة الكهرباء الوطنية بما يسهم في بناء القدرات الوطنية ويعد الكفاءات المؤهلة لسوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويسهم في جهود تحقيق التنمية الشاملة.

كما أكد على أهمية المذكرة في تعظيم الفائدة لكل من أطـراف الشراكة وتفعيل برنامج شراكات حقيقية هدفها البحث والتطوير ووضع حلول عملية وتبادل الأفكار والتشاور حول مواضيع تتعلّق بالنظام الكهربائي وحل مشاكل وتحدّيات النظام الكهربائي من خلال احتضان الأفكار والإبتكارات الهادفة.

وقال إن المذكرة تسهم في فتح المرافق المتوفرة لدى الفريقين لغايات العمل على مشاريع البحث والتطوير المشتركة، وفقا للقوانين والأنظمة والتعليمات واللوائح الناظمة لعمل الفريقين، لافتا الى الخبرات المهمة المتوفرة في شركة الكهرباء الوطنية وإمكانية استفادة القطاع الأكاديمي منها.



وأضاف أن المذكرة تتيح استخدام البرمجيات والمعدات والأجهزة والبيانات المتوفرة لدى الفريقين لإجراء المزيد من الدراسات المتخصصة بالنظام الكهربائي الأردني وتطويره وتضمينه نشاطات لا منهجية مثل عقد مؤتمرات وورش عمل مشتركة على الصعيدين المحلي أو الدولي والتي تساهم في تحقيق الغاية من هذه المذكرة، إلى جانب نشر الأبحاث والمقالات العلميّة لكلا الفريقين لدى الجهات المختلفة محليا ودوليا والتعاون في مجال التدريب.



وأبدى الرواشدة استعداد شركة الكهرباء الوطنية إستقبال طلبة الكلية في مركز التدريب التابع للشركة لتسهيل دخول الطلبة سوق العمل، لافتا إلى أهمية هذه الخطوة في إطار ترسيخ برامج تعاون تترجم محتوى المذكرة على أرض الواقع.

وقال الرواشدة أن العالم يشهد موجة من التغيرات والتحديات المتلاحقة والتي تركت تأثيراتها وبصمتها الواضحة على مختلف القطاعات، ولعل أبرز هذه التغيرات؛ التقدم العلمي والتكنولوجي، وثورة المعرفة، والتغيرات الإقتصاديّة، الأمر الذي أدّى إلى أهمية تعزيز العلاقات التشاركية والتعاونية بين مؤسسات القطاع العام من جانب (شركة الكهرباء الوطنية) ومؤسسات القطاع الأكاديمي من جانب آخر (الجامعات).

من جانبه أعرب عميد الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا الدكتور السلايمة عن اعتزازه وتقديره بالدور الكبير الذي تقوم به شركة الكهرباء الوطنية، وحرص الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا على تعزيز التعاون والتشاركية معها.



واشاد بجوانب المذكرة التي تعود بالفائدة على الجانبين خاصة وعلى الاقتصاد الأردني عامة، مبيناً مدى الإستفادة لكلا الطرفين من تبادل الخبرات والمعلومات والتدريب وتأهيل الكوادر البشرية المؤهلة لتقوم بمهامها على أكمل وجه .



وأشار إلى أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار استراتيجية الكلية بالتشاركية مع كافة القطاعات، حيث قامت الكلية بتوقيع عدة مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات والمدارس ومراكز التدريب.