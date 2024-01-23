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آل خطاب : أمطار غزيرة في الأسبوع الأخير من مربعانية الشتاء

1/23/2024 2:08:38 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب يتحدث عن الأسبوع الأخير من مربعانية الشتاء تزامناً مع تأثر المملكة بسلسلة من المنخفضات الجوية .

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