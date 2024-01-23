آل خطاب : أمطار غزيرة في الأسبوع الأخير من مربعانية الشتاء

آل خطاب : أمطار غزيرة في الأسبوع الأخير من مربعانية الشتاء
التاريخ
1/23/2024 2:08:38 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب يتحدث عن الأسبوع الأخير من مربعانية الشتاء تزامناً مع تأثر المملكة بسلسلة من المنخفضات الجوية .
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