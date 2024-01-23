غالانت يعلق بعد مقتل عشرات الجنود بغزة: صباح صعب ومؤلم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بعد مقتل العشرات من جنودها في غزة إن "صباح اليوم صعب ومؤلم وقلوبنا مع عائلات الضحايا في أصعب أوقاتها."
وأضاف غالانت أن هذه حرب ستحدد مستقبل إسرائيل للعقود القادمة، قائلاً "سقوط جنودنا وصية لتحقيق أهداف الحرب."
من جانبه أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموترتيش أن الأخبار مفجعة.
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