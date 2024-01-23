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غالانت يعلق بعد مقتل عشرات الجنود بغزة: صباح صعب ومؤلم

1/23/2024 2:08:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بعد مقتل العشرات من جنودها في غزة إن "صباح اليوم صعب ومؤلم وقلوبنا مع عائلات الضحايا في أصعب أوقاتها."


وأضاف غالانت أن هذه حرب ستحدد مستقبل إسرائيل للعقود القادمة، قائلاً "سقوط جنودنا وصية لتحقيق أهداف الحرب."


من جانبه أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموترتيش أن الأخبار مفجعة.

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