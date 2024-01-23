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صحفي فلسطيني لـ الوكيل: اعتقالات الاحتلال بالضفة امتداد لمجازره وعدد الأسرى يقترب من 10 آلاف

1/23/2024 2:08:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رصد
اعتبر الصحفي الفلسطيني علي السمودي أن الاعتقالات وعمليات الدهم التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية هي امتداد للمجازر التي يقوم بها في قطاع غزة.
وقال السمودي في اتصال هاتفي من جنين عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال يعمل على تحويل مدن الضفة الغربية إلى ثكنات عسكرية ومعازل من أجل تنفيذ مخططه بتهجير الفلسطيني، لافتا إلى أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي يقترب من 10 آلاف أسير معظمهم اعتقلوا من منازلهم وأماكن عملهم.
وأضاف أنه في حال لم يتحرك العالم وخاصة الدول العربية والإسلامية فإن الفلسطينيين أمام نكبة ونكسة جديدة، واصفا الوضع بالخطير جدا وسط حملات مداهمة واعتقال للفلسطينيين حيث يتم اعتقال العشرات يوميا والتحقيق معهم بتهمة دعم وتأييد غزة والتضامن معها.
وأشار السمودي إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة في الضفة الغربية والتي شارفت على الانهيار بسبب تصرفات الاحتلال مع ارتفاع نسب البطالة منذ بداية الحرب على غزة.
وبيّن أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل حربه ضد الفلسطينيين وسط صمت دولي على ارتكاب المجازر، داعيا دول العالم بما فيها الدول العربية والإسلامية إلى وقف العدوان على الشعب الفلسطيني ووقف الانتهاكات الإسرائيلية لقوانين حقوق الإنسان والأعراف الدولية.

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