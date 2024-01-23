الاحتلال يقر بمقتل 21 عسكريا وسط قطاع غزة
التاريخ
1/23/2024 2:08:38 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم مقتل 21 ضابطا وجنديا في معارك بوسط قطاع غزة.
ويأتي هذا الإعلان بعيد إقرار جيش الاحتلال بمقتل 13 ضابطا وجنديا في معارك خان يونس جنوبي القطاع خلال الـ12 ساعة الماضية.
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