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الاحتلال يقر بمقتل 21 عسكريا وسط قطاع غزة

1/23/2024 2:08:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم مقتل 21 ضابطا وجنديا في معارك بوسط قطاع غزة.


ويأتي هذا الإعلان بعيد إقرار جيش الاحتلال بمقتل 13 ضابطا وجنديا في معارك خان يونس جنوبي القطاع خلال الـ12 ساعة الماضية.

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