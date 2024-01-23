البنك الدولي: ارتفاع أسعار الغذاء في الأردن الشهر الماضي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الغذاء في الأردن، بنسبة 2.2% مع نهاية شهر كانون الأول من 2023، وفق تقرير الأمن الغذائي الصادر عن البنك الدولي.
وبحسب التقرير، فإن أسعار الغذاء في الأردن استمرت في الارتفاع للشهر السادس على التوالي على التوالي، بعد أن ارتفعت بنسب 0.6% في تموز الماضي و1.2% في آب الماضي، و 1.3% أيلول الماضي و1.7% في تشرين الأول الماضي، و0.8% في كانون الأول الماضي، وذلك بعد أن تراجعت الأسعار لشهرين متتالين، في حزيران الماضي بواقع 1%، ونهاية أيار الماضي بواقع 1.9%.
يشار إلى أن المؤشر القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) في الأردن كان قد ارتفع في أيلول الماضي بما نسبته 1.19%، مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2022، كما ارتفع التضخم على المستوى التراكمي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023 بنسبة 2.31% مقارنة بنفس الفترة من 2022 .
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