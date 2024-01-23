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البنك الدولي: ارتفاع أسعار الغذاء في الأردن الشهر الماضي

1/23/2024 2:08:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الغذاء في الأردن، بنسبة 2.2% مع نهاية شهر كانون الأول من 2023، وفق تقرير الأمن الغذائي الصادر عن البنك الدولي.


وبحسب التقرير، فإن أسعار الغذاء في الأردن استمرت في الارتفاع للشهر السادس على التوالي على التوالي، بعد أن ارتفعت بنسب 0.6% في تموز الماضي و1.2% في آب الماضي، و 1.3% أيلول الماضي و1.7% في تشرين الأول الماضي، و0.8% في كانون الأول الماضي، وذلك بعد أن تراجعت الأسعار لشهرين متتالين، في حزيران الماضي بواقع 1%، ونهاية أيار الماضي بواقع 1.9%.


يشار إلى أن المؤشر القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) في الأردن كان قد ارتفع في أيلول الماضي بما نسبته 1.19%، مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2022، كما ارتفع التضخم على المستوى التراكمي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2023 بنسبة 2.31% مقارنة بنفس الفترة من 2022 .

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