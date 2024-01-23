"جينيسيس" تستحوذ على "رادار تكنولوجيز" لتوفير تجربة عملاء موحدة واستثنائية

(MENAFN
- Active DMC) أعلنت شركة جينيسيس، الشركة السحابية العالمية الرائدة في تنسيق التجارب المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عن توقيع اتفاقية للاستحواذ على شركة "رادار تكنولوجيز" – الشركة الرائدة في مجال الاستماع والتحليل وإشراك المستهلكين بالاستناد إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي. ومن خلال الجمع بين إمكانات وسائل التواصل الاجتماعي العامة الشاملة ضمن حلول "رادار تكنولوجيز - Radarr Technologies" ومنصة جينيسيس السحابية Genesys Cloud™ المتكاملة، ستعمل جينيسيس على تمكين المؤسسات من توحيد تجربة العملاء بشكل استثنائي، وستساعدهم على إنشاء مشاركة استباقية وتوجيهية مصممة خصيصاً لتعزيز ولاء العملاء في اقتصاد الذكاء الاصطناعي.
بعد إتمام عملية الاستحواذ، التي من المتوقع أن يتم إغلاقها في الربع الأول من السنة المالية 2025، ستستخدم جينيسيس رؤى وسائل التواصل الاجتماعي من "رادار تكنولوجيز" كمصدر هام لرؤية شاملة للعملاء التي تغذي تقنيات جينيسيس المستندة إلى الذكاء الاصطناعي Genesys AI. وستتمكن جينيسيس من ربط بيانات المواقف والأحاسيس والتفاعل بشكل أكبر عبر سلسلة تجربة العملاء وتوفير نقاط الاتصال الأكثر شمولاً في الصناعة لمشاركة المستهلك. سيتم تحرير المؤسسات التي تستخدم إمكانات "رادار تكنولوجيز" على منصة جينيسيس السحابية من القيود التي تمنعها من تقديم تجارب مخصصة أينما كان عملاؤها، وذلك من خلال تسخير الرؤى والقدرات الجديدة لبناء ولاء العملاء واكتساب ميزة تنافسية.
ستعمل الحلول المدمجة بين "رادار تكنولوجيز" مع منصة جينيسيس السحابية باستخدام إمكانات محرك الاستجابة، على تمكين الوكلاء من خلال منحهم سياقاً شاملا ًلرحلة العميل وأدوات تمكنهم من التواصل مع العملاء على قنوات التواصل الاجتماعي المفضلة لديهم، سواء كان ذلك الرد على الاستفسارات على المنشورات العامة أو المراسلة المباشرة. بالإضافة إلى ذلك، ستعمل نماذج الأحاسيس متعددة اللغات المتميزة والمستندة إلى الذكاء الاصطناعي ضمن حل "رادار تكنولوجيز" على تعزيز معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لمنصة جينيسيس السحابية. وسيؤدي ذلك إلى توسيع قدرة المؤسسات على اكتشاف اللهج
MENAFN23012024004341011474ID1107754427
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.