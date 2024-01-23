تعاونٌ يجمع هيونداي وكيا وسامسونج للإلكترونيات في مجالات ربط واتصال المساحات السكنية بقطاع التنقل

(MENAFN
- Ogilvy) دبي، الإمارات العربية المتحدة،18 يناير 2024 - أعلنت شركة هيونداي موتور وكيا، عن توقيع إتفاقية بتاريخ 3 يناير، مع سامسونج للإلكترونيات، للتعاون والشراكة في مجال خدمات "من السيارة -إلى المنزل" "ومن المنزل -إلى السيارة"، بهدف تعزيز الاتصال والربط بين المساحات السكنية وقطاع التنقل.
بموجب هذه الاتفاقية، سيتمكن عملاء هيونداي وكيا، من التحكم عن بُعد في الأجهزة الرقمية عبر اللمس والتعليمات الصوتية عن طريق أنظمة المعلومات والترفيه داخل السيارة الخاصة بمركباتهم. في المقابل، سيكون لديهم إمكانية التحكم عن بُعد في السيارة عبر مكبرات صوت الذكاء الاصطناعي وأجهزة التلفزيون وتطبيقات الهواتف الذكية للتحكم في الوظائف المختلفة للمركبات.
ويمكن تحقيق ذلك، من خلال الدمج المنظم لخدمات الاتصال في سيارات هيونداي وكيا ومنصة سامسونج لانترنت الأشياء SmartThings، كما من المتوقع أن يقوم العملاء باستخدام هذه المنصة بطرق مختلفة في حياتهم اليومية، حيث سيستمتعون بتجارب الاتصال المستمرة.
على سبيل المثال، خلال القيام برحلة مسائية صيفية حارة، يمكن للمستخدم تفعيل "الوضع المنزلي" لتشغيل مكيف الهواء المسجل وجهاز تنقية الهواء، كما تشغيل مكنسة الروبوت الكهربائية، واشعال الأضواء للحصول على مكان للعيش مريح وممتع. في المقابل، وقبل الخروج، يمكن للمستخدم تفعيل "الوضع البعيد" لإطفاء الأضواء غير الضرورية والبدء بتشغيل مكنسة الروبوت الكهربائية وذلك من أجل الحصول عند العودة على غرفة معيشة نظيفة، بالإضافة إلى إمكانية التفعيل المسبق لمكيف الهواء في السيارة على درجة حرارة مريحة.
في حالة خدمة هيونداي وكيا من السيارة -الى المنزل، يمكن للمستخدمين التسجيل كما تفعيل وضعيات محددة لكل ظرف لتقليص تشغيل الجهاز أثناء القيادة. على وجه الخصوص، سيتم تنفيذ التشغيل التلقائي القائم على أساس الموقع، بالإضافة إلى الشاشة التي تعمل باللمس والتعليمات الصوتية، لتوفير خدمة أكثر ملائمة للعملاء.
الى جانب ذلك، يمكن لمالكي السيارات الكهربائية استخدام خدمة إدارة الطاقة المنزلية المتكاملة من الأشياء الذكية SmartThings للتحقق من استخدام الطاقة في منازلهم وسيارتهم وضبط أوقات الشحن الأمثل.
تخطط هيونداي وكيا لتوسيع خدماتهما من "السيارة - إلى المنزل" و"من المنزل - إلى السيارة"، لتشمل العملاء الأجانب من خلال ربط منصات السيارات المتصلة بمنصة سامسونج الأشياء الذكية Samsung SmartThing.
وبهدف تحقيق ذلك، ستطور هيونداي وكيا خدمة متينة توفر الأنظمة المعلوماتية والترفيه، كما ستقوم لاحقًا بتوفير هذه الميزات حتى للمركبات الحالية من خلال التحديثات عبر الهواء OTA والناقل التسلسلي العام USB.
وقال هايونغ كوون، نائب رئيس هيونداي ومركز تطوير المعلومات والترفيه في كيا: "تُشكل هذه الشراكة فرصة لجعل خدمات السيارة المتصلة من السيارة- إلى المنزل ومن المنزل -إلى السيارة أكثر ملائمة في مختلف المجالات. وتشمل خططنا عملية تسريع تطوير التكنولوجيا لدينا لنجعل واستمرار رحلات عملاء هيونداي وكيا العالمية ذات مغزى".
من جهته قال شانوو بارك، نائب الرئيس التنفيذي في سامسونج للإلكترونيات: "سيتيح هذا التعاون، فرصة التواصل من المنزل -إلى السيارة، إلى جانب دمج خدمة إدارة الطاقة المنزلية التي تم تحسينها لأنماط الحياة المستقبلية. ومن خلال ربط منصة SmartThings بالمركبات، سنكون قادرين على تعزيز تجربة العملاء بشكل كبير في كل من المنزل والسيارة".
في الوقت عينه، قدمت هيونداي وكيا، خدمات من "السيارة -إلى المنزل" و"من المنزل -إلى السيارة"، من خلال التعاون مع شركات الاتصالات وشركات البناء. خدمة من السيارة -إلى المنزل المتوفرة سابقًاً تشمل ستة عناصر، الإضاءة والمقابس وصمامات إيقاف تشغيل الغاز والتهوئة وتكييف الهواء والسخانات، وخدمة من المنزل – إلى السيارة تشمل تكييف هواء السيارة، البدء عن بعد وإدارة الشحن كما سيتم توسيع نطاقهم لدعم الاتصال مع مجموعة واسعة من الأجهزة من خلال هذه الشراكة.
كلام الصورة: أعلنت شركة هيونداي موتور وشركة كيا، عن توقيع مذكرة تفاهم مع سامسونج للإلكترونيات، لتحقيق التعاون والشراكة في مجال الخدمات، تهدف إلى تعزيز الاتصال والربط بين المساحات السكنية وفضاء التنقل. من خلال هذه الاتفاقية، تخطط الأطراف المعنية إلى توسيع نطاق خدمات من السيارة إلى المنزل ومن المنزل إلى السيارة إلى الأسواق الخارجية.
MENAFN23012024004696012122ID1107754410