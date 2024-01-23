آيسر تكشف عن شاشات OLED وMiniLED منحنية لمحبي الألعاب

(MENAFN
- Gambit Communications HQ) دبي، الإمارات العربية المتحدة (22 يناير،2024) أعلنت آيسر توسيع سلسلة بريداتور من الشاشات المخصصة للألعاب من خلال إضافة أربعة طرازات جديدة مُصممة لتوفير مستوى متفوق من التجارب الغامرة وجودة مرئيات مميزة وأداء عالٍ على الشاشات العريضة المنحنية. وتتضمن الشاشات الجديدة طرازَين مزودَين بتقنية MiniLED مع 2304 منطقة تعتيم، حيث تأتي شاشة بريداتور Z57، الأكبر بين الشاشات الجديدة، بقياس 57 بوصة ودقة عرض DUHD (7680x2160) بمعدل تحديث 120 هرتز، فيما يتميز طراز بريداتور X34 V3 بقياس 34 بوصة المفضّل عند شريحة كبيرة من عشاق الألعاب. ويضمن الطرازان بريداتور X39 قياس 39 بوصة، وبريداتور X34 X قياس 34 بوصة، رسوميات مميزة بفضل تقنية OLED مع معدل تحديث يصل إلى 240 هرتز وزمن استجابة بكسل 0.01 ميللي ثانية.
بريداتور Z57
تأتي شاشة بريداتور Z57 الضخمة بقياس 57 بوصة ودقة عرض DUHD (7680x2160) مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، مما يضمن للمستخدمين تجربة رائعة في عالم الألعاب. وتوفر مستوى متفوق من جودة رسوميات ودرجة السطوع عند عرض المشاهد المعتمة، بالاستفادة من تقنية MiniLED و2304 منطقة تعتيم. وتسهم نسبة العرض إلى الارتفاع 32:9 ودرجة انحناء 1000R في توفير تجارب غامرة للمستخدمين وزيادة نطاق رؤيتهم سواء في الألعاب أو مهام العمل. وتضمن الشاشة، الحاصلة على اعتماد VESA DisplayHDR 1000، تحقيق درجة سطوع تصل إلى 1000 شمعة، وتُنتج ألواناً عالية الدقة، كما توفر تبايناً عالياً بين المناطق المعتمة والمضاءة، مما يضمن رؤية التفاصيل الدقيقة ويُحدث فارقاً كبيراً في تجربة الألعاب. وتكتسب الرسوميات واقعيةً كبيرة على شاشة بريداتور Z57، التي تغطي نسبة 98% من النطاق اللوني DCI-P3.
وتتمتع الشاشة بمساحة عرض واسعة للغاية ومثالية لإنجاز مهام متعددة والاستفادة من ميزات تحسين الإنتاجية، بما فيها الشاشة المزدوجة التي يمكن من خلالها عرض المحتوى من جهازَين مختلفَين في نفس الوقت، وصورة داخل صورة التي تتيح عرض محتوى إضافي ضمن نافذة ثانوية في الشاشة الرئيسية. ويدعم منفذا HDMI 2.1 إمكانية توصيل أحدث أجهزة الألعاب (مثل بلاي ستيشن 5 وإكس بوكس سيريس إكس)، كما يوفر منفذ DisplayPort 1.4 اتصالاً سريعاً وموثوقاً. وتتوافق شاشة بريداتور Z57 مع معيار التركيب VESA، ما يعني إمكانية تعليقها على الحائط لتوفير المساحة، كما تأتي مع حامل بتصميم انسيابي وأنيق ومتين، ويتيح تعديل الارتفاع ودرجة الإمالة والدوران بما يتناسب مع تفضيلات المستخدمين. وتم تزويد الطراز باثنين من المكبرات القوية باستطاعة 10 واط للاستمتاع بتأثيرات صوتية واضحة.
بريداتور X34 V3
تتمتع شاشة بريداتور X34 V3 بتصميم منحنٍ قياس 34 بوصة، وتأتي مزودةً بتقنية MiniLED مع نسبة عرض إلى ارتفاع 21:9 ودقة عرض QHD (3440x1440) لدعم عشاق الألعاب بأداء سلس ومساحة عرض واسعة للاستمتاع بتجربتهم والاستفادة من ميزة تنافسية. وتأتي الشاشة بدرجة انحناء 1500R لتعزيز التجارب الغامرة والرؤية المحيطية، في حين تضمن ألواناً مفعمة وسطوعاً قوياً بفضل تغطيتها لنسبة 94% من النطاق اللوني DCI-P3 وحصولها على اعتماد VESA DisplayHDR 1000. ويدعم معدل تحديث يبلغ 180 هرتز وزمن استجابة بكسل عند 0.01 ميللي ثانية تجربة ألعاب سلسة مع أقل قدر من الظلال. وتتضمن الشاشة منفذَي HDMI 2.0 ومنفذ DisplayPort 1.4، ما يتيح للاعبين وصلها بمجموعة كبيرة من الأجهزة. ويمكن تثبيت الشاشة على الحائط، فضلاً عن إمكانية تعديل ارتفاعها ودرجة إمالتها ودورانها بحسب تفضيلات المستخدمين، في حين يوفر اثنان من مكبرات الصوت باستطاعة 5 واط تجربة صوتية عالية الجودة في مختلف الاستخدامات، مما يجعل منها خياراً مثالياً لمستخدمي أجهزة الألعاب.
الطرازات المزودة بتقنية OLED: بريداتور X39 وبريداتور X34 X
زوّدت آيسر شاشة بريداتور X39 (قياس 39 بوصة) وبريداتور X34 X (قياس 34 بوصة) بتقنية OLED، مما يتيح مستوى عالٍ من التباين لعرض أدق التفاصيل بوضوح، بالإضافة إلى معدل تحديث بتردد مرتفع وزمن استجابة فائق السرعة لضمان أداء سلس. ويدعم الطرازان أيضاً رؤية واضحة حتى زاوية 178 درجة، بدقة عرض UWQHD (3440x1440) ومعدل تحديث عند 240 هرتز وزمن استجابة بكسل 0.01 ميللي ثانية، لتوفير تجربة ألعاب سلسة وسريعة التجاوب. وتسهم التصميم المنحني بدرجة 800R للشاشتين في توسيع الرؤية المحيطية وتضخيم خط الرؤية لتعزيز التجربة الغامرة. وتغطي الشاشتان نسبة 99% من النطاق اللوني DCI-P3، فضلاً عن حصولهما على اعتماد VESA DisplayHDR True Black 400، ما يعني إمكانية عرض طيف واسع من الألوان بالإضافة إلى التفاصيل المخفية في المشاهد المعتمة. وحصلت الشاشتان كذلك على اعتماد Eyesafe 2.0، كما توفران ميزة تحديث الصور تلقائياً لمنع تطبعها على الشاشة، مما يسهم في تقليل إجهاد العين.
ميزات رئيسية في جميع الطرازات
تم تزويد جميع الطرازات الجديدة بتقنية AMD FreeSync Premium التي تعمل على عرض المشاهد السريعة بسلاسة ومن دون أي تمزقات أو إضاءة متقطعة. كما تم تزويدها بمنفذ USB Type-C باستطاعة 90 واط تكفي لتوصيل شاشة ونقل البيانات وشحن الأجهزة في وقت واحد، ويتيح مفتاح KVM المُدمج التبديل بين الأجهزة المتصلة من دون الحاجة لإعادة توصيل الأجهزة الملحقة مثل لوحة المفاتيح والفأرة.
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