ماسك يتهم السلطات الأمريكية بالترويج للهجرة غير الشرعية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اتهم رجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك الإدارة الأمريكية بالترويج للهجرة غير الشرعية.
وكتب ماسك في صفحته على منصة "إكس": "تعمل هذه الإدارة بنشاط على الترويج للهجرة غير الشرعية".
وجاء هذا التصريح بعد أن وافقت المحكمة العليا الأمريكية على إزالة سياج الأسلاك الشائكة الذي أقامته ولاية تكساس على طول الحدود مع المكسيك.
RT
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