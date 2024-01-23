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ماسك يتهم السلطات الأمريكية بالترويج للهجرة غير الشرعية

1/23/2024 1:08:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اتهم رجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك الإدارة الأمريكية بالترويج للهجرة غير الشرعية.
وكتب ماسك في صفحته على منصة "إكس": "تعمل هذه الإدارة بنشاط على الترويج للهجرة غير الشرعية".


وجاء هذا التصريح بعد أن وافقت المحكمة العليا الأمريكية على إزالة سياج الأسلاك الشائكة الذي أقامته ولاية تكساس على طول الحدود مع المكسيك.


RT

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