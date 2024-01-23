فيديو - مستوطنون يحرقون سيارات قرب رام الله
التاريخ
1/23/2024 1:08:35 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تداولت حسابات فلسطينية على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر قيام مستوطنين بإضرام النار في معرض للسيارات بقرية بيتين شمال شرق رام الله بوسط الضفة الغربية.
وتأتي الحادثة في إطار اعتداءات متواترة للمستوطنين على ممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية.
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