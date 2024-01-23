نيوزيلندا تعتزم إرسال فريق دفاعي لدعم الأمن في البحر الأحمر

واعلنت جماعة الحوثيين مسبقاً بأنها تستهدف السفن المتجهة الى اسرائيل عبر باب المندب على اختلاف جنسياتها لتقف الى جانب الشعب الفلسطيني في الحرب المستعرة التي تشنها قوات الاحتلال على غزة منذ 7 اكتوبر .

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