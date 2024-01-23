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نيوزيلندا تعتزم إرسال فريق دفاعي لدعم الأمن في البحر الأحمر

1/23/2024 1:08:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون اليوم الثلاثاء إن بلاده سترسل فريق دفاع مكونا من ستة أعضاء إلى منطقة الشرق الأوسط في إطار تحالف دولي لدعم الأمن البحري في البحر الأحمر.
واضاف لوكسون خلال مؤتمر صحفي "هجمات الحوثيين ضد حركة الشحن التجاري والبحري غير قانونية وغير مقبولة وتؤدي إلى زعزعة الاستقرار بشكل كبير".
وتابع "إرسال هذا الفريق... هو استمرار لتاريخ نيوزيلندا الطويل في الدفاع عن حرية الملاحة في الشرق الأوسط وفي المناطق الأكثر قربا منها".
وقالت البنتاجون إن قوات أمريكية وبريطانية نفذت جولة جديدة من الضربات يوم الاثنين استهدفت موقع تخزين تحت الأرض تابعا للحوثيين بالإضافة إلى قدرات صاروخية واستطلاعية.
وتتسبب هجمات الحوثيين في تعطيل الشحن العالمي وتثير مخاوف من التضخم العالمي.

واعلنت جماعة الحوثيين مسبقاً بأنها تستهدف السفن المتجهة الى اسرائيل عبر باب المندب على اختلاف جنسياتها لتقف الى جانب الشعب الفلسطيني في الحرب المستعرة التي تشنها قوات الاحتلال على غزة منذ 7 اكتوبر .

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