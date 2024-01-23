صور- جيش الاحتلال يعلن مقتل 10 ضباط جنوب قطاع غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء مقتل 10 ضباط وجنود في معارك جنوبي قطاع غزة.
يأتي هذا الإعلان بعد ساعات من اعتراف المتحدث باسم جهاز الإنقاذ الإسرائيلي بمقتل وإصابة 22 جنديا في خان يونس.
وسبق أن أقرّت مصادر إسرائيلية بمقتل وإصابة نحو 20 ضابطا وجنديا، في تفجير مبنيين وانهيار ثالث بقوات إسرائيلية في المنطقة ذاتها.
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