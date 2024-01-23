صور- جيش الاحتلال يعلن مقتل 10 ضباط جنوب قطاع غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء مقتل 10 ضباط وجنود في معارك جنوبي قطاع غزة.

يأتي هذا الإعلان بعد ساعات من اعتراف المتحدث باسم جهاز الإنقاذ الإسرائيلي بمقتل وإصابة 22 جنديا في خان يونس.



وسبق أن أقرّت مصادر إسرائيلية بمقتل وإصابة نحو 20 ضابطا وجنديا، في تفجير مبنيين وانهيار ثالث بقوات إسرائيلية في المنطقة ذاتها.









