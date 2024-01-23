الدوريات الخارجية: جميع الطرق سالكة دون عوائق

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال النقيب عبد الرحمن حمادنة، من إدارة الدوريات الخارجية، إن جميع الطرق الخارجية سالكة ولا يوجد أي عوائق.
وبيّن حمادنة، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أنه بالتزامن مع تأثر المملكة بمنخفض جوي، تم نشر الكوادر على الطرقات، ويتم إزالة العوائق في حال وقوعها.
وقال إن أهم ما تم التعامل معه خلال 24 ساعة، حادث دهس على طريق إربد - المفرق، ونتج عن الحادث إصابة بالغة، وتم نقلها بواسطة الدفاع المدني إلى مستشفى الرمثا الحكومي.
وأشار إلى أنه تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين على طريق الممر التنموي، ونتج عن الحادث 3 إصابات، تم نقلهم إلى مستشفى التوتنجي.
وتم التعامل مع حادث تدهور وانقلاب مركبة شحن محملة بمادة القمح، على الطريق الصحراوي منطقة دبة حانوت باتجاه العقبة، وحادث تدهور مركبة شحن أخرى، على الطريق الخلفي بعد محطة الكيلو 7 باتجاه ميناء العقبة، دون وقوع أي إصابات.
MENAFN23012024000208011052ID1107754300
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.