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الدوريات الخارجية: جميع الطرق سالكة دون عوائق

1/23/2024 1:08:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال النقيب عبد الرحمن حمادنة، من إدارة الدوريات الخارجية، إن جميع الطرق الخارجية سالكة ولا يوجد أي عوائق.
وبيّن حمادنة، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أنه بالتزامن مع تأثر المملكة بمنخفض جوي، تم نشر الكوادر على الطرقات، ويتم إزالة العوائق في حال وقوعها.
وقال إن أهم ما تم التعامل معه خلال 24 ساعة، حادث دهس على طريق إربد - المفرق، ونتج عن الحادث إصابة بالغة، وتم نقلها بواسطة الدفاع المدني إلى مستشفى الرمثا الحكومي.
وأشار إلى أنه تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين على طريق الممر التنموي، ونتج عن الحادث 3 إصابات، تم نقلهم إلى مستشفى التوتنجي.
وتم التعامل مع حادث تدهور وانقلاب مركبة شحن محملة بمادة القمح، على الطريق الصحراوي منطقة دبة حانوت باتجاه العقبة، وحادث تدهور مركبة شحن أخرى، على الطريق الخلفي بعد محطة الكيلو 7 باتجاه ميناء العقبة، دون وقوع أي إصابات.




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