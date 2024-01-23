هيئة فلسطينية: الأسيرات في سجن الدامون يتعرضن للتنكيل

هيئة فلسطينية: الأسيرات في سجن الدامون يتعرضن للتنكيل
التاريخ
1/23/2024 1:08:33 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت هيئة شؤون الأسرى المحررين إن الأسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون الإسرائيلي في حيفا يتعرضن للتنكيل والتعذيب داخل السجن.
وقالت محامية الهيئة عقب زيارتها للأسيرة خالدة جرار إن الأسيرات يعانين ظروف اعتقال قاسية مثل الاكتظاظ الشديد، والإهمال الطبي، وسوء التغذية، إضافة إلى مصادرة الأجهزة الكهربائية.
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