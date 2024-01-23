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هيئة فلسطينية: الأسيرات في سجن الدامون يتعرضن للتنكيل

1/23/2024 1:08:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت هيئة شؤون الأسرى المحررين إن الأسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون الإسرائيلي في حيفا يتعرضن للتنكيل والتعذيب داخل السجن.


وقالت محامية الهيئة عقب زيارتها للأسيرة خالدة جرار إن الأسيرات يعانين ظروف اعتقال قاسية مثل الاكتظاظ الشديد، والإهمال الطبي، وسوء التغذية، إضافة إلى مصادرة الأجهزة الكهربائية.


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