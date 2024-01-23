شاهد - معتز العزايزة يغادر قطاع غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الصحفي الفلسطيني معتز عزايزة عن انتهاء مهمته كصحفي في غزة ومغادرته القطاع.
ونشر عزايزة مقطع مصور صباح اليوم الثلاثاء عبر منصة انستغرام وهو يخلع سترته الواقية للرصاص.
وكان العزايزة يوثق عدوان الاحتلال على القطاع المحاصر من خلال نشر مقاطع مصورة باللغة العربية والانجليزية منذ بدء العدوان.
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