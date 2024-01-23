ترامب: بايدن سينسحب من سباق الانتخابات الرئاسية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، عن ثقته في أن خليفته جو بايدن سيخرج من السباق على المنصب في الانتخابات التي ستجري هذا العام.وقال عضو الحزب الجمهوري ترامب ردا على سؤال بهذا الشأن من مراسل "فوكس نيوز": "شخصيا، أنا أعتقد ذلك".



وهذه ليست المرة الأولى التي يشكك فيها ترامب في وصول بايدن إلى المرحلة النهائية من الحملة الرئاسية، وسبق أن قال السياسي إن ضعف بايدن الجسدي والعقلي لن يسمح له بالوصول إلى خط النهاية في السباق الانتخابي.



وفي السياق ذاته، أعلن حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتس مساء الأحد الماضي، انسحابه من السباق الرئاسي الأمريكي قبل يومين من الانتخابات التمهيدية في ولاية نيو هامبشاير، ومنح تأييده للرئيس السابق دونالد ترامب.

RT