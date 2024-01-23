Tuesday, 23 January 2024 10:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كتائب القسام تدمر ناقلة جند إسرائيلية بخان يونس

1/23/2024 1:08:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، صباح اليوم الثلاثاء أنها دمرت ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" المضادة للدروع في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.


وأكدت مصادر فلسطينية أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات عنيفة على وسط وشرقي مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة.


وأضافت المصادر أن المدفعية الإسرائيلية قصفت مجددا محيط مستشفى ناصر في المدينة التي تشهد معارك ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال.


MENAFN23012024000208011052ID1107754295

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث