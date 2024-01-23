كتائب القسام تدمر ناقلة جند إسرائيلية بخان يونس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، صباح اليوم الثلاثاء أنها دمرت ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" المضادة للدروع في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وأكدت مصادر فلسطينية أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات عنيفة على وسط وشرقي مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة.
وأضافت المصادر أن المدفعية الإسرائيلية قصفت مجددا محيط مستشفى ناصر في المدينة التي تشهد معارك ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال.
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