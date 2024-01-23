الشرطة الأمريكية تبحث عن مجرم خطير - صورة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت الشرطة الأمريكية أنها تبحث عن شاب مشتبه بأنه قتل 7 أشخاص بالرصاص في منزلين بإحدى ضواحي شيكاغو في شمال الولايات المتحدة.وقال بيل إيفانز، قائد شرطة بلدة جولييت، الضاحية الجنوبية - الغربية لشيكاغو، أمس الاثنين، إنه "تم العثور على 7 أشخاص مقتولين بالرصاص".



وأضاف "نحن نبحث عن مشتبه به يدعى روميو نانس ويبلغ من العمر 23 عاما"، يعيش في المنطقة المجاورة مباشرة للمنزلين اللذين عثر على الجثث فيهما.



ونشرت الشرطة صورا لسيارة المشتبه به ولوحة أرقامها، وهي نفس السيارة المطلوبة في جرائم أخرى وقعت الأحد الماضي.









RT