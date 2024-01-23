Tuesday, 23 January 2024 10:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الشرطة الأمريكية تبحث عن مجرم خطير - صورة

1/23/2024 1:08:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت الشرطة الأمريكية أنها تبحث عن شاب مشتبه بأنه قتل 7 أشخاص بالرصاص في منزلين بإحدى ضواحي شيكاغو في شمال الولايات المتحدة.
وقال بيل إيفانز، قائد شرطة بلدة جولييت، الضاحية الجنوبية - الغربية لشيكاغو، أمس الاثنين، إنه "تم العثور على 7 أشخاص مقتولين بالرصاص".


وأضاف "نحن نبحث عن مشتبه به يدعى روميو نانس ويبلغ من العمر 23 عاما"، يعيش في المنطقة المجاورة مباشرة للمنزلين اللذين عثر على الجثث فيهما.


ونشرت الشرطة صورا لسيارة المشتبه به ولوحة أرقامها، وهي نفس السيارة المطلوبة في جرائم أخرى وقعت الأحد الماضي.




RT

MENAFN23012024000208011052ID1107754294

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث